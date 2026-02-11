ΠΑΣΟΚ: Νέος εμφύλιος για τους συνέδρους από την Κρήτη

Σκληρή αντιπαράθεση για τους όρους διεξαγωγής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη επιμένουν στην «γραμμή» σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των Συνέδρων που θα είχαν υποστηρίξει την προηγούμενη φορά.

Στο γραπτό τρισέλιδο κείμενο που παρέδωσαν στα μέλη του οργάνου, αφού άρχισε η συνεδρίαση (ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Ηρακλής Δρούλλιας είχαν δεσμευτεί ότι θα το στείλουν μέρες νωρίτερα), παρουσιάζεται η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να εκλεγούν Σύνεδροι, όχι με βάση το μητρώο μελών, αλλά τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ ανά εκλογική περιφέρεια στις εθνικές κάλπες και στις ευρωεκλογές.

Με αυτήν τη μέθοδο- για «αλγόριθμο» είχε κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας- μπορεί να εκλεγούν περισσότεροι Σύνεδροι από το Ηράκλειο Κρήτης παρά από την Αθήνα, κάτι που έχουν υπογραμμίσει αρκετά στελέχη. «Η κατανομή των Συνέδρων των τοπικών οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο, με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι τη ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές», αναφέρεται στο κείμενο των «προεδρικών» που παρουσιάζει το protothema.gr.

Στο ίδιο κείμενο για τον «οδικό χάρτη» Συνεδρίου αναφέρεται μεταξύ άλλων επίσης ότι:

-Στις 17 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για το Συνέδριο.

-Ο αριθμός Συνέδρων θα προσεγγίζει τους 3800 (3500 θα είναι από τοπικές οργανώσεις συν τους Συνέδρους των οργανώσεων του απόδημου και τους Συνέδρους του συνδικαλιστικού και των επιστημόνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), όπως ακριβώς έγινε και στο προηγούμενο Συνέδριο.

-Η κατανομή των Συνέδρων των τοπικών οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο, με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι τη ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.

-Η διαδικασία εκλογής Συνέδρων θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την ευθύνη της διαδικασίας θα την αναλάβει η ΕΔΕΚΑΠ, που θα κινηθεί με βάση το καταστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



