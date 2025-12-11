ΠΑΣΟΚ: Θετική εξέλιξη για τη χώρα η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Την επιτυχία της Ελλάδας στο Eurogroup με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του, αναγνώρισαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για μια «αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα».

«Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα. Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων» ανέφερε στο σχόλιό του ο κ. Τσουκαλάς.

Σχόλιο έκανε και ο Παύλος Γερουλάνος, τονίζοντας πως «οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι πάνω από πολιτικές και κομματικές διαφορές».

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Η αντίθεσή μας στην κυβερνητική οικονομική πολιτική που επιβαρύνει την κοινωνία παραμένει στο ακέραιο, αλλά οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι πάνω από πολιτικές και κομματικές διαφορές» ανέφερε ο κ. Γερουλάνος.

