ΠΑΣΟΚ: Βουλευτής του Κιλκίς πετάει το μπαλάκι στον Ν. Ανδρουλάκη

Με αφορμή τον ορισμό και την άμεση παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Βουλευτής του Κιλκίς πετάει το μπαλάκι στον Ν. Ανδρουλάκη
26 Οκτ. 2025 13:42
Pelop News

Ενα ακόμα εσωτερικό «καρφί» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στο ζήτημα της παραίτησης του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά από τις αποκαλύψεις για τα αποθεωτικά σχόλια σε Μητσοτάκη, Δένδια και Δημητριάδη, τοποθετήθηκε ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς και πέταξε την “καυτή πατάτα” της επιλογής Παπαβασιλείου στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αποτελεί προσωπική του επιλογή.

Φαίνεται πως το ζήτημα με τον πρώην διευθυντή του Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξε για τα καλά τον Ασκό του Αιόλου στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς και άλλα στελέχη αναμένεται από αύριο να πάρουν αποστάσεις από τις επιλογές της ηγεσίας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
16:30 Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο
16:23 ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος
16:20 Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων
16:13 Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
16:04 Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:59 Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!
15:54 Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…
15:44 Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό
15:38 Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:30 Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
15:21 Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
15:10 Ρωσία: «Λάθος να λέμε για ακύρωση της συνάντηση Πούτιν-Τραμπ»
15:00 Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ
14:51 ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”»
14:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη
14:36 Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα
14:23 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Σταύρος Γεράνιος με Αντώνη Κουνάβη
14:11 Ρωσία: Φόβος και τρόμος η «φτερωτή καταιγίδα», το νέο υπερόπλο
14:00 Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ