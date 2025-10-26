ΠΑΣΟΚ: Βουλευτής του Κιλκίς πετάει το μπαλάκι στον Ν. Ανδρουλάκη

Ενα ακόμα εσωτερικό «καρφί» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στο ζήτημα της παραίτησης του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά από τις αποκαλύψεις για τα αποθεωτικά σχόλια σε Μητσοτάκη, Δένδια και Δημητριάδη, τοποθετήθηκε ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς και πέταξε την “καυτή πατάτα” της επιλογής Παπαβασιλείου στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αποτελεί προσωπική του επιλογή.

Φαίνεται πως το ζήτημα με τον πρώην διευθυντή του Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξε για τα καλά τον Ασκό του Αιόλου στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς και άλλα στελέχη αναμένεται από αύριο να πάρουν αποστάσεις από τις επιλογές της ηγεσίας

