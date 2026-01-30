Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»

Με έντονη φόρτιση ο πατέρας της 17χρονης που δέχθηκε επίθεση από συνομήλικες στη Θεσσαλονίκη περιγράφει όσα έζησε το παιδί του και όσα –όπως λέει– καταγράφονται σε βίντεο και κάμερες ασφαλείας. Μιλά για αδράνεια όσων βρίσκονταν κοντά, για την ψυχολογική κατάσταση της κόρης του και για ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα της επίθεσης.

30 Ιαν. 2026 12:45
Pelop News

Στη στάση όσων βρέθηκαν κοντά στο σημείο της επίθεσης, στην ψυχολογική εικόνα της κόρης του αλλά και στις λεπτομέρειες που –όπως υποστηρίζει– καταγράφονται σε βίντεο, εστίασε ο πατέρας της 17χρονης από τη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας δημόσια το περιστατικό ως μια σκηνή βίας «στη μέση του δρόμου», με το πιο σοκαριστικό, όπως λέει, να είναι ότι «υπήρχε κόσμος και δεν έκανε κανείς τίποτα».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κόρη του χτυπήθηκε μπροστά σε καφετέρια, με χτυπήματα στο κεφάλι, στην πλάτη και στον αυχένα, ενώ –όπως αναφέρει– το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε από συνομήλικες και υπάρχει υλικό και από κάμερες ασφαλείας. Περιγράφοντας τη στιγμή που είδε ο ίδιος το βίντεο, λέει ότι άντεξε να παρακολουθήσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα, καθώς –κατά τα λεγόμενά του– φαίνονται άτομα τριγύρω να παραμένουν αμέτοχα.

Στο κομμάτι της βοήθειας, ο πατέρας της 17χρονης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ότι η παρέμβαση ήρθε, όπως λέει, από εργαζόμενες σε κοινωνικό φαρμακείο, οι οποίες βγήκαν έξω όταν άκουσαν τις φωνές του παιδιού και την έσωσαν, βάζοντας τέλος στην επίθεση.

Παράλληλα, περιγράφει την κατάσταση στο σπίτι μετά το συμβάν, λέγοντας ότι η 17χρονη επέστρεψε από το νοσοκομείο, αλλά παραμένει σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και φοβάται την επιστροφή στο σχολείο. Ο ίδιος μιλά για «τραύματα που δεν είναι μόνο σωματικά», υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητά της έχει αλλάξει και ότι η αγωνία της οικογένειας πλέον επικεντρώνεται στο πώς θα μπορέσει να νιώσει ξανά ασφαλής.

Ο πατέρας αναφέρεται και στο υπόβαθρο των σχέσεων ανάμεσα στα κορίτσια, λέγοντας ότι μία από τις ανήλικες που –όπως υποστηρίζει– κατέγραφαν το περιστατικό ήταν στο παρελθόν φίλη της κόρης του και βρισκόταν συχνά στο σπίτι τους. Ισχυρίζεται ότι προηγήθηκαν εντάσεις και κατηγορίες που –όπως λέει– δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ εκτιμά ότι η ρήξη στη μεταξύ τους σχέση μπορεί να συνδέεται με την κλιμάκωση.

Τέλος, μεταφέρει και την εικόνα που σχημάτισε από την επαφή με γονείς εμπλεκόμενων ανηλίκων, λέγοντας ότι διαπίστωσε διαφορετικές αντιδράσεις: από τη μία πλευρά, όπως περιγράφει, υπήρξε συντριβή και από την άλλη μια στάση που τον εξόργισε, «σαν να μη συνέβη τίποτα».


