Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Γαλλίας, προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της Πάτρας, λίγο πριν επιβιβαστεί σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το Μπάρι της Ιταλίας. Στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος ναρκωτικών ουσιών σε διαφορετικές μορφές και ποσότητες.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

65,7 γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης (MDMA)

13,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

13 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

4,5 γραμμάρια κεταμίνης

2,7 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών

2 φιαλίδια με υγρό LSD

6 χάπια ecstasy

8 τεμάχια LSD

καθώς και πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση των ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω ανάλυση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



