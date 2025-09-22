Πάτρα: 3.000 θεατές στο ταξίδι του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου

Με περισσότερους από 3.000 θεατές, 10 ταινίες και συνολικά 29 προβολές, ολοκληρώθηκε για φέτος η ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων. Το ταξίδι της μεγάλης οθόνης ξεκίνησε την 1η Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, με τους σινεφίλ της πόλης να αγκαλιάζουν θερμά τη διοργάνωση.

Στις 10 προβολές που πραγματοποιήθηκαν στο προαύλιο του νέου Δημαρχείου, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 1.700 θεατές, μετατρέποντας τον χώρο σε νέο σημείο αναφοράς για δράσεις πολιτισμού.

Ο Κινητός Κινηματογράφος ταξίδεψε στις συνοικίες και τις γειτονιές της Πάτρας, φέρνοντας την εμπειρία του σινεμά σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Από τη Δημοτική Πλαζ και την Ιχθυόσκαλα μέχρι την Τέρψη, την Αγυιά, την Καρυά, το πλατανόδασος της Παραλίας Προαστείου, το Γηροκομειό, τη Δροσιά, την Εγλυκάδα, το Κάτω Καστρίτσι, την Ελεκίστρα, τον Ψαθόπυργο, τα Τσουκαλέικα, την Κρήνη και τα Ροΐτικα, το σινεμά ένωσε γειτονιές και ανθρώπους σε καλοκαιρινές βραδιές πολιτισμού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



