Πάτρα: Αυτή είναι η κατάσταση των οικονομικών του Δήμου – Η εισήγηση του Δ. Πλέσσα

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, παρουσίασε τον Ισολογισμό 31/12/2024 και τον Οικονομικό Απολογισμό του 2024.

Όπως τόνισε ο κ. Πλέσσας, η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις, ενώ όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου τέθηκαν στη διάθεσή τους. Ο οικονομικός απολογισμός του 2024 κινήθηκε εντός των προϋπολογισμένων πλαισίων, ωστόσο κυρίαρχο ζήτημα παραμένει η υποχρηματοδότηση του Δήμου από το κράτος. Ανέφερε ότι ενώ ο Δήμος Πατρέων δικαιούται περίπου 91 εκατ. ευρώ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), έλαβε μόλις 25,7 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Πλέσσας επισήμανε επίσης τη σημαντική μείωση προσωπικού από 1.495 μόνιμους υπαλλήλους το 2011 σε 918 το 2025, δηλαδή μείωση 38%, γεγονός που, όπως σημείωσε, οδηγεί σε πίεση για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και εξάρτηση από επιχειρηματικούς ομίλους. Παρά τις δυσκολίες, ο Δήμος συνεχίζει να παρέχει έργα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική πολιτική του, όπως η δωρεάν προσχολική εκπαίδευση, οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα λαϊκά φροντιστήρια, οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη και το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ.

Ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι σημαντικό μέρος των δαπανών του Δήμου καλύπτεται από ίδιους πόρους για μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους, όπως η λειτουργία των σχολικών καθαριστριών, η διαχείριση των αδέσποτων ζώων, η ναυαγοσωστική κάλυψη και η ενίσχυση του Κοινωνικού Οργανισμού, του Βρεφοκομείου και του ΔΗΠΕΘΕ.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η αύξηση του κόστους ενέργειας, καυσίμων και αναλωσίμων, καθώς και η υποχρεωτική καταβολή εισφορών σε φορείς όπως ο ΕΟΑΝ και ο ΣΥΔΙΣΑ, που επιβαρύνουν τα οικονομικά του Δήμου. Παρόλα αυτά, η δημοτική αρχή διαχειρίζεται τα οικονομικά με ορθολογικό τρόπο, έχοντας μειώσει σημαντικά τα δάνεια που παρέλαβε το 2014, από 22 εκατ. ευρώ σε 4,84 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Πλέσσας κατέληξε σημειώνοντας ότι τα πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 8 δισ. ευρώ μέχρι τον Ιούλιο 2025, δεν ενισχύουν τους Δήμους για την κάλυψη αναγκών υποδομών και κοινωνικής προστασίας. Αντίθετα, μεγάλα ποσά κατευθύνονται σε επιχειρηματικούς ομίλους και στη χρηματοδότηση πολεμικών εξοπλισμών στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη χρηματοδότηση και ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου, την επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων, τις προσλήψεις προσωπικού και τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της Πάτρας.

Η εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών Διονύση Πλέσσα για τον οικονομικό απολογισμό του 2024 αναφέρει:

«Έχετε στα χέρια σας την έκθεση των Ορκωτών λογιστών για τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου με τον ισολογισμό της 31ης /12/2024 και τα αποτελέσματα χρήσης.

Όπως βλέπετε δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και κατά την διάρκεια του ελέγχου τέθηκαν στην διάθεση των Ορκωτών όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τις οικονομικές μας Υπηρεσίες .

Όπως βλέπετε ο οικονομικός αυτός απολογισμός είναι στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2024 και όπως αποδεικνύεται είναι κυρίαρχο το θέμα της υποχρηματοδότησης του Δήμου από το κράτος , όπως και των λοιπών Δήμων.

Παρά του ότι το κράτος εισπράττει από τον Πατραϊκό λαό τους θεσμοθετημένους πόρους για τη λειτουργία του Δήμου, δεν μας τους αποδίδει διαχρονικά με αποτέλεσμα για άλλη μια χρονιά (του -24 για την οποία μιλάμε ) να έχουμε πάρει ως ΚΑΠ 25.759.460,52€ από τα 91 εκατ. που πρέπει να λαμβάνουμε.

Στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών Λογιστών βλέπετε στη σελίδα 36 ότι οι αμοιβές και έξοδα του προσωπικού μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν το 2024 σε 32.410.364,16 € δηλαδή 6 εκατ. 630 χιλ. παρά πάνω από τους ΚΑΠ.

Το άλλο κυρίαρχο θέμα μαζί με το οικονομικό είναι το θέμα των προσλήψεων που από 1495 Υπαλλήλους μόνιμους που είχε ο Δήμος Πατρέων το 2011 (Γενάρη) έχουμε φέτος (Καλοκαίρι-25) 918 δηλαδή 577 λιγότερους και σε ποσοστό -38%.

Αυτά που οδηγούν; Ποιός είναι ο στόχος; Ιδιωτικοποίηση Υπηρεσιών και μια Τοπική Διοίκηση στην αγκαλιά επιχειρηματικών ομίλων γιατί οι Υπηρεσίες των Δήμων είναι φιλέτο για επενδύσεις ομίλων.

Πλέον δεν το λέμε μόνο εμείς αλλά και Δημοτικές Αρχές μη αντιπολιτευτικές.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνουμε μάχες για να κρατήσουμε τις Υπηρεσίες μας όρθιες και με όποια δυνατότητα έχουμε το μέλημά μας είναι να προσφέρουμε έργα και υπηρεσίες στο Πατραϊκό λαό και επίσης να τον κρατάμε όρθιο αγωνιζόμενοι μαζί για όλα του τα δικαιώματα που του τα στερεί η ανάλγητη πολιτική της κάθε αστικής κυβέρνησης.

Δεν είναι μόνο η έλλειψη χρηματοδότησης αλλά και η μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στους Δήμους χωρίς απαιτούμενους πόρους και προσωπικό. Είναι η μη χρηματοδότηση των Οργανισμών του Δήμου που ο Δήμος χρηματοδοτεί για το έργο τους, όπου στον Κοινωνικό Οργανισμό δώσαμε το 2024 4 εκατ. 400 χιλ. ευρώ, στο Βρεφοκομείο 350 χιλ. ευρώ στο ΔΗΠΕΘΕ 540.000,00€, ενώ πλέον και οι σημαντικές δράσεις του πρώην Πολιτιστικού Οργανισμού και τώρα Δ/νση Πολιτισμού καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Περίπου 1 εκατ. ευρώ το χρόνο πληρώνουμε ως Δήμος από ιδίους πόρους σε μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους προς το Δήμο, όπως το κόστος των σχολικών καθαριστριών που από 2 έως 4 ώρες την ημέρα που χρηματοδοτεί το κράτος, κάνουμε εμείς το ωράριο τους πλήρους ωραρίου εργασίας καταβάλλοντας τη διαφορά , όπως τους ναυαγοσώστες, όπως για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που μας ταλανίζει γενικότερα, όπως και το Βοήθεια στο Σπίτι κλπ.

Από το ταμείο του Δήμου χρηματοδοτούνται τα έργα και συντηρήσεις των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως και σημαντικά έργα καθημερινότητας από ιδίους πόρους και με μελέτες των Υπηρεσιών μας έχουμε σημαντικές εντάξεις έργων σε προγράμματα και αναπλάσεις περιοχών.

Είναι γνωστή η κοινωνική μας πολιτική που ξεκινάει από τη προσχολική ηλικία που στο 85% των εγγραφών έχουμε δωρεάν εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, μέχρι τις παιδικές κατασκηνώσεις με 10 συνεχόμενα χρόνια λειτουργίας, με το λαϊκό φροντιστήριο αλληλεγγύης, με τη κοινωνική μας πολιτική στα δημοτικά τέλη με τα χαμηλότερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με απαλλαγές από αυτά, όπως και με το Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ.

Όλα αυτά είναι κόστος για το κράτος και στον αντίποδα των πολιτικών αυτών πότε με Ν.Δ. πότε με ΠΑΣΟΚ πότε με ΣΥΡΙΖΑ στεκόμαστε αποκούμπι για τη λαϊκή οικογένεια που τη μαστίζει η ανεργία, η ακρίβεια, η ενέργεια, οι νέες ανατιμήσεις σε κάθε αγαθό, οι μισθοί και οι συντάξεις πείνας.

Οι ανατιμήσεις αυτές όμως δεν επηρεάζουν μόνο το λαό αλλά και το Δήμο με το κόστος π.χ. της ενέργειας για το δημοτικό φωτισμό που αν θα δείτε στην έκθεση του Ισολογισμού πληρώσαμε για το 2024 3 εκατ. 990χιλ. ευρώ, δηλαδή παραπάνω 1 εκατ. από αυτά που πληρώναμε πριν τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, με το κόστος των καυσίμων και ανταλλακτικών για το στόλο της καθαριότητας, με κάθε υλικό που προμηθευόμαστε από αναλώσιμα μέχρι οικοδομικά υλικά.

Με τα διάφορα χαράτσια επίσης όπως υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. – υποχρεωτική εισφορά ) που μας παρακρατά το κράτος 161 χιλ. € το μήνα από τους ελάχιστους πόρους που μας δίνει, ενώ στον ΣΥΔΙΣΑ ως τέλος ταφής απορριμμάτων πληρώσαμε 1 εκατ. 90χιλ. ευρώ συν ετήσια εισφορά 517 χιλ. ευρώ.

Ασκούμε την οικονομική διαχείριση του Δήμου με ορθολογική και επιμελή διαχείριση των οικονομικών αλλά δεν αρκεί.

Απαιτείται χρηματοδότηση και για να γίνει αυτό απαιτούνται αγώνες. Αγώνες που κάνουμε για το Δήμο και για το λαό.

Μέσα σε αυτά δε τα αρνητικά οικονομικά δεδομένα είχαμε και την εξόφληση δανείων που άλλες Δημοτικές Αρχές είχαν πάρει και από 22 περίπου εκατ. ευρώ δάνεια που παραλάβαμε το 2014, έχουμε φτάσει να υπολείπονται μόνο 4 εκατ. 844 χιλ. ευρώ για να ξεχρεώσουμε το Δήμο.

Ένα σημαντικό στοιχείο όμως που θα πρέπει να θίξουμε είναι τα κατ’ έτος πλεονάσματα που έχει ο κρατικός προϋπολογισμός από τη φοροαφαίμαξη του λαού.

Μέχρι τον 7ο μήνα φέτος, το πλεόνασμα είναι 8 δις.

Που πάνε τα ματωμένα αυτά πλεονάσματα ; Ενισχύονται οι Δήμοι για τη λειτουργία τους;

Γίνονται έργα υποδομής; προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και η λαϊκή περιουσία από πλημμύρες και πυρκαγιές;

Είδαμε τις καταστροφικές συνέπειες και στο Δήμο μας από τις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά και σε όλη τη χώρα.

Μόνο για εδώ δεν προορίζονται.

Επιχειρηματικοί όμιλοι μέσω διαφόρων ταμείων όπως ανάκαμψης κλπ. παίρνουν τη μερίδα του λέοντος, ενώ τεράστια ποσά προορίζονται με νέο όρο πλέον την πολεμική οικονομία στη Ε.Ε. για την ενίσχυση των Ιμπεριαλιστικών πολέμων και τον όλεθρο που σπέρνουν στην ανθρωπότητα, όπως στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και των παιδιών του που συντελείται στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τη στήριξη Ε.Ε. – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ.

800 δις προορίζονται γι’ αυτή τη πολεμική βιομηχανία με νέα εξοπλιστικά προγράμματα για να μπουκώσει η Ε.Ε με περισσότερο χρήμα τους εμπόρους του θανάτου με χρήματα των λαών της Ευρώπης και του ελληνικού λαού, περικόπτοντας και άλλες δαπάνες από Υγεία, πρόνοια, παιδεία.

Εκεί πάνε τα χρήματα που κόβουν από τους Δήμους και το λαό με συνεχιζόμενη την ίδια κατάσταση και με οφειλόμενα / παρακρατηθέντα από το κράτος στο Δήμο Πατρέων 700 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της θητείας μας.

Δεν αρκούμαστε μόνο να τα περιγράφουμε.

Αγωνιζόμαστε κατά αυτών και κατά μιας Τοπικής Διοίκησης που τη θέλουν στυλοβάτη για τη κερδοφορία του κεφαλαίου με κάθε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ –Ν.Δ., διότι αυτό είναι το ονοματεπώνυμο των πολιτικών αυτών.

Δεν βλέπουμε τις ανάγκες του λαού και των παιδιών του ως κόστος όπως η κάθε Κυβέρνηση, γι αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, όσο μπορούμε, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αποκαλύπτοντας παράλληλα με ειλικρίνεια την πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που θέλει ανατροπή και ο λαός να παλέψει και να διεκδικήσει.

Διεκδικούμε με όλο το διεκδικητικό μας πλαίσιο τις χρηματοδοτήσεις του Δήμου και επιστροφή των παρακρατηθέντων, προσλήψεις προσωπικού και όλες τις αποφάσεις διεκδίκησης που έχουμε πάρει στο Δ.Σ. για να περιφρουρήσουμε όσα έχουμε κατακτήσει για τον Πατραϊκό λαό, που έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη τόσο σε έργα υποδομής και προστασίας, όσο και καθημερινότητας».

