Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή

Για ακόμη μία φορά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ίδιο επικίνδυνο σημείο, στο ύψος του σταθμού του Προαστιακού στο γήπεδο της Παναχαϊκής, όταν ΙΧ αυτοκίνητο βρέθηκε στις γραμμές του τρένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε μέσα στις γραμμές, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της κατάστασης.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί παρόμοια ατυχήματα, και εγείρει εκ νέου την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και σήμανσης για την αποφυγή μελλοντικών κινδύνων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



