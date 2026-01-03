Πάτρα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλείνει πάλι την Εγλυκάδα

Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε άτυπη σύσκεψη των μελών του συντονιστικού του μπλόκου της Εγλυκάδας, κατά την οποία αποφασίστηκε αφενός το κλείσιμο του δρόμου από σήμερα το πρωί κι αφετέρου ο σχεδιασμός των επόμενων κινητοποιήσεων.

03 Ιαν. 2026 10:00
Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η μετακίνηση εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Πάτρας προχωρούν εκ νέου σε κινητοποιήσεις, κλείνοντας την κυκλοφορία στη Μεγάλη Περιμετρική και στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε άτυπη σύσκεψη των μελών του συντονιστικού του μπλόκου της Εγλυκάδας, κατά την οποία αποφασίστηκε αφενός το κλείσιμο του δρόμου από σήμερα το πρωί κι αφετέρου ο σχεδιασμός των επόμενων κινητοποιήσεων.

Ετσι, από σήμερα τις πρωινές ώρες, τα τρακτέρ μετακινούνται από τη Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης στο κέντρο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω εκτροπών, ενώ παραμένει κλειστή η είσοδος-έξοδος στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Αναφορικά με τις επόμενες κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίστηκε ότι άπαντες αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, κατά την αυριανή κρίσιμη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα. Παράλληλα, έχει τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μεταβούν στα Μάλγαρα ορισμένοι εκπρόσωποι από το μπλόκο της Εγλυκάδας, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους και να ενημερωθούν από πρώτο χέρι.

Σε ό,τι αφορά την Αιγιαλεία, χθες οι αγρότες του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου συγκεντρώθηκαν στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Σελινούντα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του δρόμου. Πραγματοποίησαν άτυπη σύσκεψη, κατά την οποία συζήτησαν τις επόμενες κινήσεις τους, οι οποίες θα καθοριστούν από τις αποφάσεις της σύσκεψης στα Μάλγαρα, όπως ξεκαθάρισε και σε δηλώσεις της στην «Π» και η πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιόπουλου.

