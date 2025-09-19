Πάτρα: Ανατροπή νταλίκας στο νέο λιμάνι – Διαρροή καυσίμων και μπλοκαρισμένο οδόστρωμα

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο νέο λιμάνι της Πάτρας, όταν νταλίκα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την ανατροπή, το οδόστρωμα γέμισε με κούτες που περιείχαν το εμπόρευμα του οχήματος – κυρίως ρούχα και άλλα είδη –, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έριξαν πριονίδι στο σημείο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος ανάφλεξης και να περιοριστεί η ολισθηρότητα του δρόμου.

Ο οδηγός της νταλίκας κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και είναι καλά στην υγεία του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία του ατυχήματος ήταν η μετατόπιση φορτίου, που οδήγησε στην απώλεια ισορροπίας του βαρέος οχήματος.

Η τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

