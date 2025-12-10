Πάτρα: Ανάβει την Παρασκευή το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Γεωργίου – Παιχνίδι, μουσική και μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Η Πάτρα μπαίνει στον ρυθμό των Χριστουγέννων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, όταν στις 18.00 η Πλατεία Γεωργίου θα φωτιστεί με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η φετινή τελετή έχει στο επίκεντρο τα παιδιά, τα οποία θα αναζητήσουν —σαν μικροί γιορτινοί ντετέκτιβ— το «χαμένο κουμπί» που θα δώσει φως και ζωή στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Η αναζήτηση θα γίνει με τη συνοδεία της Δημοτικής Μπάντας, που θα γεμίσει την πλατεία με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Το σκηνικό ολοκληρώνεται με λαμπιόνια, στολίδια, ξυλοπόδαρους, face painting, κεράσματα, φωνητικά σύνολα και συναυλίες, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικό πρόγραμμα

18:00 – Πλατεία Γεωργίου

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Δημοτική Μπάντα

Face painting από την ομάδα Juniors Events

Ξυλοπόδαροι και γιορτινές δράσεις

Τα παιδιά αναζητούν και εντοπίζουν το «χαμένο κουμπί» που ανάβει το Χριστουγεννιάτικο χωριό

19:00

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τις χορωδίες:

Μέριμνα

Παιδική Χορωδία Cantelena

ΑΝΤΗΧΩ

Μουσικό Σχολείο Πατρών

Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

20:00

Συναυλία των Burger Project – “Φιέστα Κουραμπιέ”

Την παρουσίαση της γιορτής αναλαμβάνει η Νατάσα Πατρινού.

