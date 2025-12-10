Πάτρα: Ανάβει την Παρασκευή το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Γεωργίου – Παιχνίδι, μουσική και μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ξεκινούν επίσημα οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων. Πρωταγωνιστές θα είναι τα παιδιά, ενώ η Πλατεία Γεωργίου θα γεμίσει μουσικές, χρώματα και γιορτινές δράσεις.

Πάτρα: Ανάβει την Παρασκευή το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Γεωργίου - Παιχνίδι, μουσική και μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους
10 Δεκ. 2025 12:14
Pelop News

Η Πάτρα μπαίνει στον ρυθμό των Χριστουγέννων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, όταν στις 18.00 η Πλατεία Γεωργίου θα φωτιστεί με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η φετινή τελετή έχει στο επίκεντρο τα παιδιά, τα οποία θα αναζητήσουν —σαν μικροί γιορτινοί ντετέκτιβ— το «χαμένο κουμπί» που θα δώσει φως και ζωή στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Η αναζήτηση θα γίνει με τη συνοδεία της Δημοτικής Μπάντας, που θα γεμίσει την πλατεία με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Το σκηνικό ολοκληρώνεται με λαμπιόνια, στολίδια, ξυλοπόδαρους, face painting, κεράσματα, φωνητικά σύνολα και συναυλίες, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους.

Πάτρα: Ανάβει την Παρασκευή το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Γεωργίου - Παιχνίδι, μουσική και μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Αναλυτικό πρόγραμμα

18:00 – Πλατεία Γεωργίου

  • Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Δημοτική Μπάντα
  • Face painting από την ομάδα Juniors Events
  • Ξυλοπόδαροι και γιορτινές δράσεις
  • Τα παιδιά αναζητούν και εντοπίζουν το «χαμένο κουμπί» που ανάβει το Χριστουγεννιάτικο χωριό

19:00

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τις χορωδίες:

  • Μέριμνα
  • Παιδική Χορωδία Cantelena
  • ΑΝΤΗΧΩ
  • Μουσικό Σχολείο Πατρών
  • Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

20:00

Συναυλία των Burger Project – “Φιέστα Κουραμπιέ”

Την παρουσίαση της γιορτής αναλαμβάνει η Νατάσα Πατρινού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ