Πάτρα: Ανάβει την Παρασκευή το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Γεωργίου – Παιχνίδι, μουσική και μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους
Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ξεκινούν επίσημα οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων. Πρωταγωνιστές θα είναι τα παιδιά, ενώ η Πλατεία Γεωργίου θα γεμίσει μουσικές, χρώματα και γιορτινές δράσεις.
Η Πάτρα μπαίνει στον ρυθμό των Χριστουγέννων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, όταν στις 18.00 η Πλατεία Γεωργίου θα φωτιστεί με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Η φετινή τελετή έχει στο επίκεντρο τα παιδιά, τα οποία θα αναζητήσουν —σαν μικροί γιορτινοί ντετέκτιβ— το «χαμένο κουμπί» που θα δώσει φως και ζωή στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Η αναζήτηση θα γίνει με τη συνοδεία της Δημοτικής Μπάντας, που θα γεμίσει την πλατεία με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Το σκηνικό ολοκληρώνεται με λαμπιόνια, στολίδια, ξυλοπόδαρους, face painting, κεράσματα, φωνητικά σύνολα και συναυλίες, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους.
Αναλυτικό πρόγραμμα
18:00 – Πλατεία Γεωργίου
- Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Δημοτική Μπάντα
- Face painting από την ομάδα Juniors Events
- Ξυλοπόδαροι και γιορτινές δράσεις
- Τα παιδιά αναζητούν και εντοπίζουν το «χαμένο κουμπί» που ανάβει το Χριστουγεννιάτικο χωριό
19:00
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τις χορωδίες:
- Μέριμνα
- Παιδική Χορωδία Cantelena
- ΑΝΤΗΧΩ
- Μουσικό Σχολείο Πατρών
- Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών
20:00
Συναυλία των Burger Project – “Φιέστα Κουραμπιέ”
Την παρουσίαση της γιορτής αναλαμβάνει η Νατάσα Πατρινού.
