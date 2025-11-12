Πάτρα: Άνδρας κατέρρευσε στην Πλατεία Γεωργίου – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όταν περαστικοί εντόπισαν έναν άνδρα αναίσθητο στην Πλατεία Γεωργίου, στην καρδιά της Πάτρας. Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”, όπου οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ωστόσο, ο άνδρας –ηλικίας 54 ετών και ρουμανικής καταγωγής– κατέληξε λίγο αργότερα, βυθίζοντας στο σοκ όσους βρίσκονταν στην πλατεία εκείνη την ώρα.

Από την αστυνομική έρευνα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όλα δείχνουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Παράλληλα, η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία και να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις.

Η παρουσία αστυνομικών και διασωστών στο πιο κεντρικό σημείο της Πάτρας προκάλεσε έντονη κινητοποίηση και ανησυχία στους πολίτες, που παρακολουθούσαν με αγωνία τις προσπάθειες ανάνηψης του 54χρονου.

