Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα αύριο Κυριακή 18 και στις 25 Ιανουαρίου – Το ωράριο και η εικόνα των χειμερινών εκπτώσεων

Ανοικτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα στην Πάτρα τις δύο επόμενες Κυριακές, 18 και 25 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00.

17 Ιαν. 2026 10:18
Με ανοικτά καταστήματα θα υποδεχθεί τους καταναλωτές η Πάτρα τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αγοράς, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες ημέρες είναι από 11 το πρωί έως 6 το απόγευμα.

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των καταστημάτων να είναι προαιρετική.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, με βασικό στόχο την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα τεχνολογίας και τα είδη για το σπίτι.

Οι επαγγελματίες της αγοράς ευελπιστούν ότι η κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων θα δώσει επιπλέον ώθηση στην αγοραστική κίνηση, σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί στις αγορές τους, δίνοντας έμφαση στις πραγματικές εκπτώσεις και στην αξία των προϊόντων.

