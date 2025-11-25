Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο

Στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12), τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00, πραγματοποιείται μια δημόσια συζήτηση που επιχειρεί να ανοίξει ξανά το ερώτημα: Τι σημαίνει σήμερα “μεταπολιτευτική ανανέωση” και πόσο αναγκαία είναι; Η εκδήλωση φέρνει στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και θεσμικής κόπωσης.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πάτρας διοργανώνει συζήτηση με θέμα «52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο. Ανάγκη για μια νέα Μεταπολίτευση;», την οποία θα φιλοξενήσει η Αγορά Αργύρη τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν:

Κώστας Καρπέτας, Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε τη Δυτική Ελλάδα».

Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς.

Νίκος Μπίστης, μέλος της Π.Γ. της ΝΕΑΡ και πρώην υπουργός.

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πρώην υπουργός.

Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος θα παρέμβει και με δική του τοποθέτηση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις της δημοκρατίας, η κατάσταση των θεσμών, η σχέση των νέων με την πολιτική και η ανάγκη μιας νέας εποχής πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμμετέχει σε έναν ανοιχτό, δημόσιο και πλουραλιστικό διάλογο.

