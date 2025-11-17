Πάτρα: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Ζακυνθινός ΦΩΤΟ

Εφυγε από τη ζωή ο Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Ζακυνθινός.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια του Παναγιώτη Ζακυνθινού και διατελέσαντος μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος, επί σειρά ετών.

και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

2. Να εκφράσει η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας τα Θέρμα Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου.

3. Να παραστεί αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής στην εξόδιο ακολουθία που θα γίνει στον Ιερό Ναού Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών και ώρα 3,00μμ.

4. Αντί στεφάνων να καταθέσει χρηματικό ποσό στην «ΦΛΟΓΑ» παιδιά με καρκίνο.

5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



