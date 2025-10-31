Πάτρα – Απόπειρα ανθρωποκτονίας: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο 17χρονος κατηγορούμενος

Σήμερα Παρασκευή 31/10/2025, θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή Πατρών μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλεβε ο 17χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, μετά την επίθεση με μαχαίρι και τον τραυματισμό ανηλίκου στο λαιμό.

Πάτρα: Από γνωστοί… αντίπαλοι – Το παρασκήνιο της βίαιης συμπλοκής ανηλίκων

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απολογία του 17χρονου η οποία θα καθορίσει και την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών, αφέθηκαν οι δύο από τους τρεις ανήλικους που συνελήφθησαν για τη βίαιη συμπλοκή μεταξύ νεαρών στα Ζαρουχλέικα, την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν στις απολογίες τους πως ο καβγάς δεν είχε οπαδικά κίνητρα, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, τονίζοντας πως η αφορμή της σύγκρουσης δεν σχετιζόταν με αντιπαλότητα μεταξύ ομάδων. Η υπερασπιστική γραμμή του ανήλικου που φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι εστιάζεται στον φόβο και στην ανάγκη άμυνας, όπως ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς: «Παλαιότερα είχα δεχτεί απειλές από άτομα άλλης ομάδας και είχα το μαχαίρι πάνω μου γιατί φοβόμουν. Δεν ήθελα να χτυπήσω το παιδί, ήθελα να αμυνθώ».

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ζαφειράκη, στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων. Οι τρεις ανήλικοι -δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος- οι οποίοι, όπως προκύπτει, κατοικούν στην ίδια γειτονιά και γνωρίζονται μεταξύ τους, συναντήθηκαν τυχαία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο διαπληκτισμός ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καθώς ο 17χρονος έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον συνομήλικό του στον λαιμό, προκαλώντας πανικό.

Ο τραυματίας, αιμόφυρτος αλλά ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένος, μαζί με τον φίλο του έτρεξαν και ζήτησαν καταφύγιο σε κοντινό φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός που τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες περιέγραψε στιγμές έντασης και τρόμου: «Το παιδί ήταν με αίματα, έτρεχε αίμα από τον λαιμό του, και ήταν τρομαγμένα. Μόλις μας ζήτησαν βοήθεια, τα κατευθύναμε στο πρώην ΙΚΑ του νότιου τομέα, ακριβώς απέναντι, για να τον δουν άμεσα γιατροί».

Η αστυνομία έφτασε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο, συνέλεξε καταθέσεις και προχώρησε στις συλλήψεις των εμπλεκομένων. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία την υπόθεση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και στο ευρύτερο ζήτημα της νεανικής βίας μέσα στις γειτονιές της Πάτρας.

