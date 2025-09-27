Πάτρα: Μπήκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απείλησε!

Δεν έχει προηγούμενο το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο διαδραματίστηκε σήμερα (27/09/2025) στην περιοχή του Ζαβλανίου στην Πάτρα.

Όπως γνωστοποιήθηκε αλλοδαπός εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του κρατώντας μαχαίρι και την απείλησε! Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε, αλλά κατάφερε να ειδοποιήσει σχεδόν αμέσως την Αστυνομία.

Στο συγκεκριμένο σημείο κατέφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που ακινητοποίησαν τον δράστη και να τον οδήγησαν για τα περαιτέρω στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών. Παράλληλα εμφανώς σοκαρισμένη η γυναίκα μετέβη επίσης στο Τμήμα για να υποβάλει μήνυση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας προκάλεσε επεισόδιο σε βάρος της πρώην συζύγου του, για αυτό και υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια της.

