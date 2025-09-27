Πάτρα: Στο 12ο Γυμνάσιο έγινε χαμός με συμπλοκή ανηλίκων, τέσσερις επιτέθηκαν σε συνομίληκό τους

Στην Πάτρα ανήλικοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση έξω από το 12ο Γυμνάσιο της πόλης.



Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας περίπου 15 χρόνων, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, χωρίς να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η αιτία. Όπως γνωστοποιήθηκε το συμβάν εκτυλίχθηκε σε εξωτερικό χώρο του σχολείου, παρουσία περαστικών.

Οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες μετά τα όσα έγιναν τράπηκαν σε φυγή, χρησιμοποιώντας πατίνια.

Πλέον η αστυνομία έχει ξεκινήσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής με την υπόθεση να έχει συνέχεια…

