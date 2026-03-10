Πάτρα: Χωρίς νερό την Πέμπτη στο κέντρο – Οι δρόμοι που επηρεάζονται, πόσο θα διαρκέσει

Χωρίς νερό θα μείνει για αρκετές ώρες την Πέμπτη 12 Μαρτίου περιοχή στο κέντρο της Πάτρας, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα αγωγού ύδρευσης στην οδό Φιλοποίμενος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ.

Οι ώρες της διακοπής

Η υδροδότηση θα επηρεαστεί από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται να σημειωθεί πλημμελής έως και πλήρης διακοπή νερού.

Οι δρόμοι που επηρεάζονται

Η διακοπή αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Γούναρη – Κανακάρη – Πατρέως – Καραϊσκάκη -Γούναρη

Έκκληση για περιορισμό κατανάλωσης

Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να μειωθεί ο χρόνος διακοπής της υδροδότησης.

Παράλληλα ζητεί την κατανόηση των πολιτών και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στο απολύτως απαραίτητο επίπεδο κατά τη διάρκεια των εργασιών.

