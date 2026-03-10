Πάτρα: Χωρίς νερό την Πέμπτη στο κέντρο – Οι δρόμοι που επηρεάζονται, πόσο θα διαρκέσει

Εργασίες σε τμήμα αγωγού ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας διακοπή υδροδότησης σε συγκεκριμένη περιοχή. Η ΔΕΥΑΠ καλεί τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Πάτρα: Χωρίς νερό την Πέμπτη στο κέντρο - Οι δρόμοι που επηρεάζονται, πόσο θα διαρκέσει
10 Μαρ. 2026 11:33
Pelop News

Χωρίς νερό θα μείνει για αρκετές ώρες την Πέμπτη 12 Μαρτίου περιοχή στο κέντρο της Πάτρας, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα αγωγού ύδρευσης στην οδό Φιλοποίμενος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ.

Οι ώρες της διακοπής

Η υδροδότηση θα επηρεαστεί από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται να σημειωθεί πλημμελής έως και πλήρης διακοπή νερού.

Οι δρόμοι που επηρεάζονται

Η διακοπή αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Γούναρη – Κανακάρη – Πατρέως – Καραϊσκάκη -Γούναρη

Έκκληση για περιορισμό κατανάλωσης

Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να μειωθεί ο χρόνος διακοπής της υδροδότησης.

Παράλληλα ζητεί την κατανόηση των πολιτών και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στο απολύτως απαραίτητο επίπεδο κατά τη διάρκεια των εργασιών.

