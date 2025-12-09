Πάτρα: Χριστούγεννα με «φρένο» κατανάλωσης – Αγοραστική κόπωση και κυκλοφοριακό χάος, λένε οι έμποροι

Καθώς η εβδομάδα των Χριστουγέννων πλησιάζει, η «Π» περιηγήθηκε στην αγορά της Πάτρας, με στόχο να αποτυπώσει τον παλμό των καταστημάτων που διαθέτουν είδη δώρων και χριστουγεννιάτικου στολισμού, αλλά και να συνομιλήσει με καταναλωτές και επαγγελματίες για τις φετινές τάσεις, τις προσδοκίες και τα προβλήματα. Η εικόνα που καταγράφεται είναι αισθητά πιο δυσχερής από την περυσινή χρονιά, καθώς η μείωση της αγοραστικής δύναμης συνδυάζεται με σημαντικές αλλαγές στη δομή και την κυκλοφορία του κέντρου, προκαλώντας αναστάτωση στον εμπορικό κόσμο.

Παρά τις δυσκολίες, τα καταστήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με χριστουγεννιάτικα είδη φαίνεται να διατηρούν μια σχετική σταθερότητα. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, ιδιοκτήτης του καταστήματος «Φάτνη» στην Αγίου Ανδρέου, σημειώνει πως η φετινή εμπορική κίνηση κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οπως αναφέρει, η κορύφωση της ζήτησης καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα. «Η εβδομάδα του Αγίου Ανδρέα ήταν η καλύτερη· από σήμερα η κίνηση σιγά-σιγά υποχωρεί, καθώς ο περισσότερος κόσμος έχει ήδη στολίσει τα σπίτια του» εξηγεί.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο «Kiderella», κατάστημα», με παιδικά παιχνίδια και είδη δώρων, στην οδό Πατρέως. Ο ιδιοκτήτης του, Ανδρέας Αβραντίνης, κάνει λόγο για σαφώς μειωμένη κίνηση σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Ωστόσο, διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αναβάθμιση και ανάπλαση του κέντρου της πόλης –αν και προς το παρόν προκαλεί δυσκολίες– θα λειτουργήσει τελικά υπέρ της κατανάλωσης κατά την εβδομάδα κορύφωσης της χριστουγεννιάτικης αγοράς.

Ακόμη πιο έντονες όμως είναι οι δυσκολίες για καταστήματα που βρίσκονται σε σημεία του κέντρου όπου οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Η Ιφιγένεια Μπαρζούκα, ιδιοκτήτρια του «Ambalaz» στην οδό Αγίου Νικολάου, μιλά για μία από τις δυσμενέστερες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει το κατάστημα. Η σημαντική μείωση της κατανάλωσης, όπως εξηγεί, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία στάθμευσης των πελατών που χρησιμοποιούν ΙΧ, καθώς οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη δυσχεραίνουν την πρόσβαση. «Οι πελάτες στρέφονται σε μεγάλες αλυσίδες που διαθέτουν χώρους στάθμευσης, ακόμη κι αν οι τιμές είναι υψηλότερες» τονίζει χαρακτηριστικά. Προσθέτει μάλιστα ότι ακόμη και οι μεταφορικές εταιρείες δυσκολεύονται να σταματήσουν, αφήνοντας συχνά τα εμπορεύματα στην οδό Κορίνθου, γεγονός που επιβαρύνει τον φόρτο εργασίας και την εξυπηρέτηση.

Από την πλευρά των καταναλωτών, κυριαρχεί φέτος η φράση «απλώς κοιτάζουμε». Πολλοί επιλέγουν να μην ανανεώσουν τη χριστουγεννιάτικη διακόσμησή τους, περιοριζόμενοι σε μικρές, οικονομικές αγορές –όπως κούπες, κεριά και διακριτικές, χαμηλού κόστους προσθήκες. Η προτεραιότητα δίνεται στα απολύτως απαραίτητα, καθώς τα νοικοκυριά προσπαθούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους εν μέσω αυξημένων υποχρεώσεων.

Αν και κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η αγορά της Πάτρας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, ένα σημαντικό τμήμα της εμφανίζει ξεκάθαρα σημάδια ασφυξίας. Το μήνυμα που εκπέμπουν οι επαγγελματίες είναι σαφές και ανησυχητικό: «Κάθε πέρυσι και καλύτερα».

