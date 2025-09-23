Πάτρα: Δεν άφησαν… λαμπόγυαλο στην ιστορική “Εύα” – Από πάρκο… γκέτο! Αυτοψία της «Π»

Πάτρα: Δεν άφησαν... λαμπόγυαλο στην ιστορική "Εύα" - Από πάρκο… γκέτο! Αυτοψία της «Π» Βανδαλισμένη η θρυλική ψαροταβέρνα «Εύα» από συστηματική λεηλασία και καταστροφές, Μόνο οι ταμπέλες θυμίζουν το ένδοχο παρελθόν...
Στη σκιά της ιστορικής ψαροταβέρνας «Εύα», στην Παραλία Πατρών, το δημοτικό πάρκο που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για οικογένειες και επισκέπτες έχει μετατραπεί σε τέλμα εγκατάλειψης και αποσύνθεσης.

Η περιοχή, που προοριζόταν για ανάπαυλα και ψυχαγωγία, σήμερα παρουσιάζει σκηνικό γκέτο, με σκουπίδια να συσσωρεύονται σε κάθε γωνιά, χορτάρια να έχουν φτάσει σε ύψη που καθιστούν αδύνατη τη χρήση, ενώ οι καταυλισμοί οικογενειών Ρομά έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του πάρκου. Οι κάτοικοι περιγράφουν με αγανάκτηση την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι το πάρκο πλέον απωθεί οικογένειες και παιδιά.

«Οταν έρχομαι με τα παιδιά μου, φοβάμαι να τα αφήσω να παίξουν» λέει η κ. Μαρία, κάτοικος της περιοχής. «Οι καταυλισμοί έχουν καταλάβει ολόκληρες πλατείες, και η ατμόσφαιρα είναι ακατάλληλη για παιχνίδι». Ο κ. Γιώργος, πατέρας δύο παιδιών, προσθέτει: «Τα γήπεδα μπάσκετ είναι επικίνδυνα. Οι περιφράξεις έχουν γείρει, και τα καλαθάκια έχουν σπάσει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος». Οι μαρτυρίες συνθέτουν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, με την αρχική πρόθεση του χώρου ως δημοτικού πάρκου να έχει εκλείψει.

Ξεραμένο και αφρόντιστο το Δημοτικό Πάρκο στην Παραλία

Η παιδική χαρά είναι ακαθάριστη και έχει επίσης υποστεί σοβαρές φθορές. Κάποιες κούνιες λείπουν ή είναι κατεστραμμένες, κάποια όργανα παρουσιάζουν ρωγμές και επικίνδυνες περιοχές, η βρύση είναι σπασμένη και άνυδρη. «Μια φορά το παιδί μου πλήγωσε το πόδι του σε μια σπασμένη σανίδα. Τι άλλο να περιμένουμε;» αναφέρει η κ. Ελένη, κάτοικος της περιοχής. Οι κάτοικοι περιγράφουν αίσθημα φόβου και ανασφάλειας, αφού η έλλειψη φωτισμού και καθαριότητας έχει μετατρέψει το πάρκο σε χώρο που αποφεύγεται μετά τη δύση του ηλίου.

Η ιστορική ψαροταβέρνα «Εύα», που άνοιξε το 1973 από τον Σπύρο Κατσαΐτη και έκλεισε το 1987, σήμερα παραμένει ρημαγμένη. Κάποτε σημείο αναφοράς για την αστική και γκουρμέ κουλτούρα της πόλης, με πλήθος πολιτικών και καλλιτεχνών να περνούν από τα τραπέζια της, η «Εύα» σήμερα θυμίζει σκηνικό παρακμής. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συστηματικούς και απροκάλυπτους βανδαλισμούς, ενώ κανένα ίχνος της παλιάς αίγλης δεν έχει μείνει. «Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι λες και κάποιος ήθελε να τη σβήσει από τον χάρτη» λέει ο κ. Δημήτρης, μόνιμος θαμώνας της περιοχής εκείνη την εποχή.

Ένας από τους καταυλισμούς Ρομά στην Παραλία

Ο Δήμος Πατρέων εξέταζε δύο σενάρια για την αξιοποίηση του χώρου: είτε να μετατραπεί σε τοπικό διοικητήριο που θα στεγάσει υπηρεσίες όπως το ΚΕΠ, είτε να ενοικιαστεί για να λειτουργήσει ξανά ως κατάστημα εστίασης. Ωστόσο, οι κάτοικοι αμφισβητούν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων αυτών. «Μιλάμε για χρόνια που η περιοχή έχει εγκαταλειφθεί. Χρειάζονται άμεσα μέτρα, αλλιώς θα γίνει χειρότερο» σημειώνει η κ. Μαρία.

Οι μαρτυρίες καταδεικνύουν όχι μόνο την υποβάθμιση της περιοχής αλλά και την απουσία συντονισμού από τις δημοτικές υπηρεσίες. Ο χώρος, που κάποτε ήταν σύμβολο κοινωνικής ζωής, παιχνιδιού και πολιτισμού, έχει χάσει τον χαρακτήρα του. Οι κάτοικοι ζητούν καθαρισμό, αστυνόμευση, επισκευές και δράσεις που θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια και τη φήμη της περιοχής.

Σπασμένες οι κούνιες στην υποβαθμισμένη Παδική Χαρά

Η εικόνα της εγκατάλειψης στο πάρκο δίπλα στην «Εύα» δείχνει το πόσο εύθραυστη είναι η σχέση ανάμεσα στον δημόσιο χώρο και την κοινωνική ζωή. Οπως αναφέρουν οι κάτοικοι, η παραμέληση δεν αφορά μόνο αισθητικά ζητήματα αλλά και την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την ψυχική ηρεμία της γειτονιάς. Το στοίχημα για τον Δήμο είναι να επαναφέρει τον χώρο σε λειτουργία, ώστε να μην παραμείνει για πάντα ένα γκέτο.
