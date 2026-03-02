Πάτρα – ΔΕΥΑΠ: Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην Εγλυκάδα

Από την Υπηρεσία, θα καταβάλλεται καθημερινά, κάθε προσπάθεια μείωσης των χρόνων διακοπής υδροδότησης.

Πάτρα - ΔΕΥΑΠ: Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην Εγλυκάδα
02 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης επί της οδού Εγλυκάδος, από το στρατόπεδο του ΚΕΤΧ έως την οδό Κλεάρχου και τις καθέτους οδούς επί του συγκεκριμένου τμήματος, από αύριο Τρίτη 3 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα γίνουν διακοπές υδροδότησης, μεταξύ 8 π.μ. έως 2 μ.μ.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

 

