Πάτρα: Διακύμανση στις τιμές του αρνιού, από 15 ως 18 ευρώ το κιλό

Των Παναγιώτη Ρηγόπουλου και Προκόπη Κόγκου

[contaisu_summary]

Με σταθερές τιμές στα περισσότερα είδη κρέατος, ήπιες αυξήσεις στο μοσχάρι και σαφή στροφή των καταναλωτών σε μικρότερες ποσότητες, κινείται φέτος η πασχαλινή αγορά στα πατρινά κρεοπωλεία. Οι επαγγελματίες του κλάδου μιλούν για μία χρονιά χωρίς ακραίες ανατιμήσεις, αλλά με αλλαγές στη συμπεριφορά του κόσμου, που ψωνίζει πιο προσεκτικά και πιο στοχευμένα.

Σύμφωνα με τους κρεοπώλες της πόλης, το αρνί παραμένει ο «πρωταγωνιστής» του πασχαλινού τραπεζιού, με τιμές που κρίνονται συγκρατημένες:

Αρνί: από 15€ έως 18€ το κιλό. Το ολόκληρο αρνί για σούβλα πωλείται γύρω στα 14,50€, ενώ το αρνί σε μερίδες φτάνει τα 15,50€.

Μοσχάρι: καταγράφεται η μοναδική αξιοσημείωτη αύξηση, της τάξης του 10-15%, σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές κυμαίνονται από 13€ έως 16-17€ το κιλό.

Χοιρινό: παραμένει σταθερό, στα 7€ με 8€ το κιλό.

Κοτόπουλο: χωρίς μεταβολές, με το ολόκληρο κοτόπουλο στα 3,90€ το κιλό και το φιλέτο στα 8,50€.

Στα πασχαλινά «παραδοσιακά», το κοκορέτσι στη σούβλα πωλείται περίπου 15€ το κιλό, ενώ οι συκοταριές ακολουθούν τις τιμές του αρνιού. Τα έντερα και ο πατσάς κινούνται γύρω στα 8,50€ το κιλό.

Πώς ψωνίζει φέτος ο καταναλωτής;

Η εικόνα που μεταφέρουν οι πατρινοί κρεοπώλες είναι ξεκάθαρη: λιγότερη σούβλα, περισσότερες μερίδες. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν μισό αρνί ή κομμάτια αντί για ολόκληρο ζώο, προσαρμόζοντας τις αγορές τους στο μέγεθος του τραπεζιού και στο διαθέσιμο εισόδημα.

Η κίνηση στην αγορά ξεκίνησε μουδιασμένα, με τον κόσμο να περιμένει να «κατασταλάξουν» οι τιμές, όμως κορυφώθηκε –όπως κάθε χρόνο– τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τα πατρινά κρεοπωλεία προτάσσουν τρία βασικά πλεονεκτήματα: Ελληνική και ντόπια προέλευση των προϊόντων.

Εγγυημένη ποιότητα, με αυστηρούς και υποχρεωτικούς ελέγχους πριν τη διάθεση.

Προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, που γνωρίζει τι αγοράζει και από πού προέρχεται.

Οι επαγγελματίες του κλάδου τονίζουν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση προϊόν να φτάσει στον πάγκο χωρίς να έχει περάσει όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα κρεοπωλεία δουλεύουν αποκλειστικά με τοπικούς παραγωγούς.

25% ακριβότερες οι μετακινήσεις

«Βαθιά» το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όσοι επιθυμούν να κάνουν εκδρομή το φετινό Πάσχα, καθώς το κόστος των καυσίμων ανεβάζει πολύ το συνολικό μπάτζετ.

Με βάση τα χθεσινά δεδομένα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αγγίζει τα 2,09 ευρώ στην ενδοχώρα και τα 2,9 ευρώ στα νησιά ενόψει του Πάσχα, εκεί όπου θα κορυφωθεί η έξοδος στο χωριό. Ενδεικτικό της τεράστιας διαφοράς στο κόστος μεταφοράς το φετινό Πάσχα είναι ότι πέρυσι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 1,79 ευρώ/λίτρο, δηλαδή αύξηση που αγγίζει το 25%.

Ορισμένοι από τους δημοφιλείς οδικούς προορισμούς του φετινού Πάσχα είναι το Ναύπλιο, η Καλαμάτα και η Κέρκυρα.

Για να κατανοήσουμε το κόστος μετακίνησης μίας οικογενείας, η «Π» παρουσιάζει δυο παραδείγματα.

Μία οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει με δικό της ΙΧ από την Πάτρα-Καλαμάτα, θα χρειαστεί να καταβάλει (καύσιμα, διόδια) 64.59 ευρώ. Σε αυτά θα προσθέσουμε το κόστος τριήμερης διαμονής, που φτάνει τα 318 ευρώ.

Αλλο παράδειγμα, είναι ταξίδι για μία οικογένεια με δικό της ΙΧ για το Ναύπλιο θα καταβάλει (καύσιμα, διόδια) 48.72 ευρώ, ενώ το κόστος για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 381 ευρώ για ένα κατάλυμα φιλοξενίας 4 ατόμων. Κατανοεί κανείς ότι ένα τετραήμερο ταξίδι το κόστος ξεπερνά τα 700 ευρώ.

