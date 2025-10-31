Πάτρα: Διχασμένος και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων για το παλιό κτίριο λιμένα

Οι εκπρόσωποι των δύο τάσεων κατέθεσαν τα επιχειρήματά τους και τους προβληματισμούς τους σε έναν γόνιμο διάλογο ο οποίος, ανεξάρτητα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει στο Εθνικό Συμβούλιο Ανωτέρων Μνημείων, μετά και από σχετική προσφυγή που ακούστηκε ότι έχει γίνει εκεί.

Μοιρασμένες ήταν οι απόψεις που εκφράστηκαν χθες κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Αχαΐας, σχετικά με το αν πρέπει να κατεδαφιστεί ή όχι το παλιό κτίριο λιμένα της Πάτρας.

Η ημερίδα ξεκίνησε με τη μελέτη που παρουσίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Χαράλαμπος Αποστολόπουλος, σύμφωνα με την οποία το κτίριο «δεν πληροί θεμελιώδεις απαιτήσεις στατικότητας», ενώ «έχει υποστεί, ταυτόχρονα, και μη αναστρέψιμες βλάβες». Ο Χ. Αποστολόπουλος περιέγραψε με τεχνικούς όρους την ακαταλληλότητα και του κτιρίου και του εδάφους, τονίζοντας ότι η κατεδάφιση είναι μονόδρομος.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου της Πάτρας Χρήστου Κορδά, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι το κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί και στη θέση του να γίνουν όσα προβλέπονται από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Το κτίριο αυτό δεν σώζεται. Εξάλλου και το πολεοδομικό σχέδιο της Πάτρας προβλέπει την κατεδάφισή του».

Η αρχιτέκτονας Μαρία Κουρμπανά διάβασε το μήνυμα του προέδρου της Πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων Δημήτρη Ξυνομηλάκη, ο οποίος θεωρεί ότι το κτίριο δεν πρέπει να κατεδαφιστεί, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Αντίθετα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας Αρης Γκατζόγιας δήλωσε υπέρ της κατεδάφισης: «Ακούστηκαν πολλές κι ενδιαφέρουσες προτάσεις, όμως ο ουσιαστικός διάλογος αφορά την ασφάλεια και όχι την ιστορικότητα, την αρχιτεκτονική αξία ή την αισθητική. Δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά ευθύνης. Το κτίριο δεν θεωρείται δομικά αξιόπιστο».

Παρόντες στην ημερίδα η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ολυμπία Λόη, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βαγγέλης Καραχάλιος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» Βασίλης Αϊβαλής, η εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης Σπιράλ Ακια Σταμάτη, εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Ωρα Πατρών», η Λένα Καλεντζώτη κ.ά.
