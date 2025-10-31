Πάτρα: Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου – Επιστρέφει ανανεωμένη στους Πατρινούς

Το έργο ανάπλασης της κεντρικότερης πλατείας της Πάτρας βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. Βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί και να αναδειχθεί ο υφιστάμενος, από την εποχή της δημιουργίας της, χαρακτήρας της πλατείας, καθώς αποτελεί τον κατ’ εξοχήν δημόσιο χώρο της πόλης. Δηλαδή να διατηρηθεί ως μεγάλος ελεύθερος χώρος που θα φιλοξένει πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες και συγχρόνως θα είναι και τόπος συνάντησης των Πατρινών.

Επιπλέον, στόχος της μελέτης είναι η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του χώρου της πλατείας όλο το εικοσιτετράωρο, που χαρακτηρίζεται από την προστασία της ανεμπόδιστης, άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και των ΑμεΑ.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα αποκατασταθούν αστοχίες και φθορές, θα αντικατασταθεί τμήμα των υφιστάμενων υλικών, θα τοποθετηθεί επιδαπέδιος φωτισμός (με δυνατότητα ρύθμισης χρωμάτων) που θα αντικαταστήσει τους 48 ανενεργούς χαμηλούς επιδαπέδιους πίδακες, θα πραγματοποιηθούν φυτοτεχνικές εργασίες (μεταξύ των άλλων θα δημιουργηθούν παρτέρια με τριανταφυλλιές), τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού, υδραυλικές – μηχανολογικές και ξυλουργικές εργασίες κλπ.

Μετά την υλοποίηση του έργου η πλατεία θα αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής και στους επισκέπτες, αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένη.

