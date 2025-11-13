Πάτρα: «Διπλή» η φωτιά αλλά σε ύφεση, ΦΩΤΟ

Με μικρή διαφορά ξέσπασαν πυρκαγιές στην οδό 12ου Συντάγματος και στην περιοχή του Γλαύκου

13 Νοέ. 2025 22:14
Pelop News

Στην δύο φωτιές ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία μεταξύ τους σήμερα (13/11/2025) το βράδυ με μικρή χρονικά διαφορά. Η πρώτη το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό 12ου Συντάγματος. Η δεύτερη σε βιοτεχνία στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα σε ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής και οι δύο βρίσκονται σε ύφεση και είναι υπό έλεγχο. Όμως σε αυτή στην περιοχή του Γλαύκου επιχειρούν περισσότερες δυνάμεις, συγκεκριμένα 8 υδροφόρα οχήματα και 16 άνδρες. Αρχικά σε αυτή στο 12ο Σύνταγμα επιχείρησαν τέσσερα οχήματα και 9 άνδρες.

Μάλιστα στη φωτιά στην περιοχή του Γλαύκου ήταν σε συνεργείο αυτοκινήτων, που υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς. Παράλληλα κάηκαν 5 αυτοκίνητα, που ήταν εντός του συνεργείου. Όμως ζημιές έχουν υποστεί και γειτονικά κτίρια.

