Πάτρα δολοφονία 41χρονης Γαρυφαλλιάς: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή δίκη

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας, επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα 22/09/2025, η δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης Πατρινής Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, από τον σύντροφό της.

Πάτρα δολοφονία 41χρονης Γαρυφαλλιάς: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή δίκη
22 Σεπ. 2025 10:10
Pelop News

Διεκόπη πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 22/09/2025, δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, 41 ετών, από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, έκανε δεκτό το αίτημα αναβολή από την πλευρά του κατηγορούμενου με τη δίκη να προσδιορίζεται για τις 10/10/2025.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου

Η «Πελοπόννησος» το Σαββατοκύριοκο έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η 41χρονη, από την Πάτρα.

Πάτρα δολοφονία 41χρονης Γαρυφαλλιάς: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή δίκη

Πάτρα δολοφονία 41χρονης Γαρυφαλλιάς: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή δίκη Πάτρα δολοφονία 41χρονης Γαρυφαλλιάς: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή δίκη

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος, Γεωργίας Κολλιοπούλου, η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. «Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας.

Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου» τονίζει μιλώντας στην «Π».

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η Γεωργία Κολλιοπούλου δεν κρύβει την οδύνη της: «Ενα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Τσίρης, τόνισε πως η δίκη έχει βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για τους οικείους της Γαρυφαλλιάς, αλλά και για την ίδια την κοινωνία: «Τη Δευτέρα ξεκινά στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας η δίκη για την αποτρόπαια γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς.

Η οικογένεια κουβαλά καθημερινά το βάρος της απώλειας, ένα κενό που δεν γεμίζει ποτέ. Στο Δικαστήριο δεν αναζητούμε εκδίκηση, ζητούμε μόνο δικαιοσύνη. Η Γαρυφαλλιά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, όμως η φωνή της πρέπει να ακουστεί μέσα από τη δίκη της».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η υπόθεση αυτή ξεπερνά τα όρια ενός οικογενειακού δράματος: «Δεν αφορά μόνο την τραγική απώλεια της Γαρυφαλλιάς, αλλά και το αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει ελεύθερη και ασφαλής. Η οικογένεια ζητά από όλους να σταθούν με σεβασμό στη μνήμη της και να στηρίξουν, με νηφαλιότητα και αλληλεγγύη, το αίτημα για δικαιοσύνη».

Η έμφυλη βία έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες γυναίκες τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας ζητά την αυστηρότερη καταδίκη, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι καμία πράξη βίας κατά των γυναικών δεν μένει ατιμώρητη.

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ