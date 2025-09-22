Πάτρα δολοφονία 41χρονης Γαρυφαλλιάς: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή δίκη

Διεκόπη πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 22/09/2025, δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, 41 ετών, από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, έκανε δεκτό το αίτημα αναβολή από την πλευρά του κατηγορούμενου με τη δίκη να προσδιορίζεται για τις 10/10/2025.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου

Η «Πελοπόννησος» το Σαββατοκύριοκο έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η 41χρονη, από την Πάτρα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος, Γεωργίας Κολλιοπούλου, η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. «Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας.

Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου» τονίζει μιλώντας στην «Π».

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η Γεωργία Κολλιοπούλου δεν κρύβει την οδύνη της: «Ενα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Τσίρης, τόνισε πως η δίκη έχει βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για τους οικείους της Γαρυφαλλιάς, αλλά και για την ίδια την κοινωνία: «Τη Δευτέρα ξεκινά στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας η δίκη για την αποτρόπαια γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς.

Η οικογένεια κουβαλά καθημερινά το βάρος της απώλειας, ένα κενό που δεν γεμίζει ποτέ. Στο Δικαστήριο δεν αναζητούμε εκδίκηση, ζητούμε μόνο δικαιοσύνη. Η Γαρυφαλλιά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, όμως η φωνή της πρέπει να ακουστεί μέσα από τη δίκη της».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η υπόθεση αυτή ξεπερνά τα όρια ενός οικογενειακού δράματος: «Δεν αφορά μόνο την τραγική απώλεια της Γαρυφαλλιάς, αλλά και το αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει ελεύθερη και ασφαλής. Η οικογένεια ζητά από όλους να σταθούν με σεβασμό στη μνήμη της και να στηρίξουν, με νηφαλιότητα και αλληλεγγύη, το αίτημα για δικαιοσύνη».

Η έμφυλη βία έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες γυναίκες τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας ζητά την αυστηρότερη καταδίκη, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι καμία πράξη βίας κατά των γυναικών δεν μένει ατιμώρητη.

