Πάτρα: Δύο συλλήψεις για την απόπειρα ληστείας διανομέα στα Προσφυγικά

Συνελήφθησαν, προχθές αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα ληστείας από κοινού.

Συγκατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση είναι ημεδαπός άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα ληστείας.

Ειδικότερα, προχθές αργά το βράδυ, στην Πάτρα, οι τρεις κατηγορούμενοι με άγνωστο συνεργό τους, εντόπισαν εργαζόμενο διανομέα να κινείται με μοτοσυκλέτα και με την άσκηση σωματικής βίας, χτυπώντας τον με κλωτσιές στο κεφάλι και στο σώμα αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν προϊόντα, χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους, διότι έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν άμεσα τους δυο κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, ενώ εντόπισαν στον τόπο του περιστατικού και κατάσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

