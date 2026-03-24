Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης, παρουσίαση βιβλίου και παιδική παράσταση από την «Πολυφωνική»

Με τρεις ξεχωριστές δράσεις που συνδέουν την ιστορική μνήμη, τη γυναικεία παρουσία στην ελληνική κοινωνία και τη θεατρική δημιουργία για παιδιά, η Πάτρα ετοιμάζεται για ένα τριήμερο εκδηλώσεων με έντονο πολιτιστικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για την ανάπαυση των δέκα χιλιάδων ψυχών που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων του 1821. Τη διοργάνωση υπογράφει ο Λαογραφικός και Ιστορικός Σύλλογος «Μωραίτες εν Χορώ», ενώ η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Η έναρξη θα δοθεί από την πλατεία Φιλικών, στην Ιωάννη Παπαδιαμαντοπούλου, απ’ όπου θα ξεκινήσει λιτανευτική πομπή. Η διαδρομή θα περάσει από την οδό Γερμανού και θα καταλήξει στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στο Ρωμαϊκό Ωδείο. Εκεί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών, θα μιλήσει ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και θα ακολουθήσει η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στην πομπή και στη συνολική εξέλιξη της εκδήλωσης θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της «Πολυφωνικής», υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Μπουρδόπουλου, δίνοντας ακόμη πιο τελετουργικό και συγκινησιακό τόνο στη βραδιά.

Η συνέχεια δίνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού της «Πολυφωνικής», όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Χριστίνας Καρποντίτη, μέλους του Γυναικείου Φωνητικού Συνόλου «Εμμέλεια», με τίτλο «Γυναίκες με ιστορία».

Το βιβλίο εστιάζει σε Ελληνίδες που γεννήθηκαν τον 19ο αιώνα και άνοιξαν δρόμους στην επιστήμη, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια έκδοση του «Ηδύφωνου», που αναδεικνύει μορφές γυναικών οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους σε εποχές πολύ πιο κλειστές και απαιτητικές.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκδότρια και συγγραφέας Μαρία Παναγιωτακοπούλου, η δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός του UP FM 103,7 Μελιώ Κατσιφάρα, η πολιτισμική κοινωνιολόγος και ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Δρ. Μαρία Αργυροπούλου, αλλά και η ίδια η συγγραφέας.

Την παρουσίαση θα πλαισιώσει μουσικά ο Αιγιώτης συνθέτης Σάκης Παπαδημητρίου, ο οποίος θα ερμηνεύσει, μαζί με την Έλενα Λεώνη, τραγούδια αφιερωμένα στη γυναίκα, προσθέτοντας έναν ακόμη καλλιτεχνικό άξονα σε μια βραδιά με σαφή θεματική και συμβολική στόχευση.

Στο ίδιο διάστημα, το Θεατρικό Εργαστήρι της «Πολυφωνικής» συνεχίζει τη δράση του και στον χώρο της σχολικής κοινότητας. Την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα παρουσιάσει την παιδική παράσταση «Σε τρελλό πανικό! Δένδρα- Ψάρια χτυπούν συναγερμό» σε σχολεία της Πάτρας.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας – Στρούμπειο, στο 15ο Νηπιαγωγείο Πάτρας – Στρούμπειο, στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Ζαβλανίου, στο 19ο Νηπιαγωγείο Πατρών – Ζαβλάνι και στο 76ο Νηπιαγωγείο Πατρών – Ζαβλάνι.

Τα κείμενα υπογράφουν οι Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος και Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, ενώ οι στίχοι είναι των Σωτήρη Πενιά και Μάρθας Βασκαντήρα. Την επιμέλεια και κατασκευή των κουστουμιών έχει αναλάβει ο Δημήτρης Ράπτης, ενώ τη διασκευή, τη δραματοποίηση και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.

Με αυτό το τριπλό πρόγραμμα, η Πάτρα φιλοξενεί μέσα σε λίγες ημέρες εκδηλώσεις με διαφορετικό ύφος αλλά κοινό παρονομαστή την ενεργή παρουσία του πολιτισμού στην πόλη: από τη δημόσια μνήμη και την ιστορική συγκίνηση, μέχρι τη γυναικεία αφήγηση και την παιδική καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση.

