Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη – Που πραγματοποιούνται

Έργα που έρχονται να δώσουν λύσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων, να ικανοποιήσουν αιτήματά τους και να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης βελτιώνοντας τη λειτουργία της, βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν, αυτό το διάστημα, σε όλο τον Δήμο Πατρέων μέχρι το Παναχαϊκό.

Πρόκειται για ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις οδών, κατασκευές πεζοδρομίων, μικρά τεχνικά έργα, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης κλπ. που γίνονται και συνεχίζονται, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Εργα σε εξέλιξη και προγραμματισμένα έργα

Οδός Παπαναστασίου και κεντρικές οδοί της πόλης: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανακατασκευής πεζοδρομίων στις οδούς Παπαναστασίου, Βορείου Ηπείρου και Νοταρά, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης οδικής ασφάλειας. Σύντομα οι εργασίες θα συνεχιστούν στις οδούς 12ου Συντάγματος και Γηροκομείου.

Προσφυγικά: Συνεχίζονται τα έργα ανακατασκευής πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Αναζωογόνησης των Προσφυγικών.

Ζαρουχλέικα: Ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους οι παρεμβάσεις στις πεζοδρομήσεις.

Δημοτική Ενότητα Ρίου: Σε εξέλιξη βρίσκονται ασφαλτοστρώσεις, κατασκευές πεζοδρομίων και μικρά τεχνικά έργα. Επιπλέον, προγραμματίζεται η κατασκευή του κόμβου Ψαθοπύργου στην παραλιακή.

Μεσσάτιδα και παραλία Βραχνείκων: Ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Θέα: Ξεκινά στοχευμένο έργο στην οδό Βότση με κατασκευή τοιχίων με πασσάλους.

Ανατολικό και Νότιο Διαμέρισμα: Θα υλοποιηθούν μικρά τεχνικά έργα.

Παναχαϊκό: Συνεχίζονται οι εργασίες διαπλάτυνσης οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεων, έργα αντιστήριξης και τάφρων απορροής ομβρίων.

Σύντομα υπογράφεται σύμβαση και θα ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης των φθαρμένων οδοστρωμάτων σε όλο τον Δήμο.

