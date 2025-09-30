Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη – Που πραγματοποιούνται

Πρόκειται για ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις οδών, κατασκευές πεζοδρομίων, μικρά τεχνικά έργα, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης κλπ. που γίνονται και συνεχίζονται, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη - Που πραγματοποιούνται
30 Σεπ. 2025 15:17
Pelop News

Έργα που έρχονται να δώσουν λύσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων, να ικανοποιήσουν αιτήματά τους και να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης βελτιώνοντας τη λειτουργία της, βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν, αυτό το διάστημα, σε όλο τον Δήμο Πατρέων μέχρι το Παναχαϊκό.

Πρόκειται για ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις οδών, κατασκευές πεζοδρομίων, μικρά τεχνικά έργα, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης κλπ. που γίνονται και συνεχίζονται, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Εργα σε εξέλιξη και προγραμματισμένα έργα

  • Οδός Παπαναστασίου και κεντρικές οδοί της πόλης: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και ανακατασκευής πεζοδρομίων στις οδούς Παπαναστασίου, Βορείου Ηπείρου και Νοταρά, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης οδικής ασφάλειας. Σύντομα οι εργασίες θα συνεχιστούν στις οδούς 12ου Συντάγματος και Γηροκομείου.

  • Προσφυγικά: Συνεχίζονται τα έργα ανακατασκευής πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Αναζωογόνησης των Προσφυγικών.

  • Ζαρουχλέικα: Ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους οι παρεμβάσεις στις πεζοδρομήσεις.

  • Δημοτική Ενότητα Ρίου: Σε εξέλιξη βρίσκονται ασφαλτοστρώσεις, κατασκευές πεζοδρομίων και μικρά τεχνικά έργα. Επιπλέον, προγραμματίζεται η κατασκευή του κόμβου Ψαθοπύργου στην παραλιακή.

  • Μεσσάτιδα και παραλία Βραχνείκων: Ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

  • Θέα: Ξεκινά στοχευμένο έργο στην οδό Βότση με κατασκευή τοιχίων με πασσάλους.

  • Ανατολικό και Νότιο Διαμέρισμα: Θα υλοποιηθούν μικρά τεχνικά έργα.

  • Παναχαϊκό: Συνεχίζονται οι εργασίες διαπλάτυνσης οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεων, έργα αντιστήριξης και τάφρων απορροής ομβρίων.

Σύντομα υπογράφεται σύμβαση και θα ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης των φθαρμένων οδοστρωμάτων σε όλο τον Δήμο.Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη - Που πραγματοποιούνται Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη - Που πραγματοποιούνται
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:39 Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων
15:31 MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
15:24 Φοιτητικές εργασίες με GPT και AI. Λύση ή παγίδα;
15:17 Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη – Που πραγματοποιούνται
15:10 Κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν €500.000
15:03 Η συμφωνία του αιώνα για την εξαγορά της Electronic Arts με 55 δισ. δολ.
14:55 Δροσιά: Έψαχνε 8 λεπτά για να τον πυροβολήσει – Η επιμέλεια του παιδιού και η ενέδρα
14:42 ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο, πιστεύει ο κυβερνήτης του Ιλινόι
14:41 Πάτρα: Πιστώθηκε η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από την φωτιά της 12ης Αυγούστου
14:34 Δυτική Ελλάδα: Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Αιγιάλεια και Θέρμο
14:26 Χατζηδάκης: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις της Κομισιόν
14:19 Στα αμφιθέατρα της Πάτρας 35.000 φοιτητές
14:11 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Πόσες στη Δυτική Ελλάδα
14:03 Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία του καθηγητή Γιώργου Κοκκινάκη – Αφήνει πλούσιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο
13:55 Σεισμός στην Πύλο: Ισχυρή δόνηση σχεδόν 4 Ρίχτερ
13:47 Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Κατσαρού με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
13:40 Πρώτο βήμα για το φοιτητικό εισιτήριο στην Πάτρα – Κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 90 ευρώ
13:33 Δίκη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία» είπε η χήρα του πρώην υπουργού
13:25 Δημοσκόπηση «Π»: Τι δείχνουν τα σενάρια για Τσίπρα και Καρυστιανού – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη
13:17 Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη με τα €800.000
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ