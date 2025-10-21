Πάτρα: Εντείνει την προσπάθεια ο Δήμος για την καθαριότητα – 40 προσλήψεις και αίτημα στους δημότες

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Η Δημοτική Αρχή, οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Δήμου, προχωρούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων, πραγματοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση στο οξυμμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εικόνας και την αποτελεσματικότερη ανακύκλωση. Την παραπάνω προσπάθεια θα ενισχύσει και η πρόσληψη 40 εργαζομένων ΙΔΟΧ τις επόμενες μέρες.

Το ιδιωτικοποιημένο σύστημα ανακύκλωσης και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.E.A.A.), που υποτίθεται θα έδινε λύσεις, κατέρρευσε, με ευθύνη τόσο της κυβέρνησης, όσο και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), με τον Δήμο Πατρέων να έχει αναλάβει πλέον και τη συλλογή των απορριμμάτων των μπλε κάδων, με το κόστος να επιβαρύνει επί της ουσίας τους Πατρινούς.

Διαβάστε επίσης: Κίνημα για μια καθαρή Πάτρα: Πολίτες συγκεντρώνουν υπογραφές διαμαρτυρίας για την καθαριότητα

Ο ΕΟΑΝ εκτός από το ρόλο του φοροεισπράκτορα τελών και εισφορών, όπως αυτά της «ταφής» και των «πλαστικών», εις βάρος τόσο των λαϊκών στρωμάτων, όσο και των Δήμων, παίζει ταυτόχρονα και το ρόλο του προστάτη φορέων και εκπροσώπων μονοπωλιακών ομίλων που παράγουν και διακινούν συσκευασμένα προϊόντα.

Παρά τις δυσκολίες, η παρέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου έχει ήδη φέρει αποτελέσματα στην καθαριότητα και την οργάνωση της ανακύκλωσης.

Οι υπηρεσίες Καθαριότητας καλούν επαγγελματίες και πολίτες να συμβάλουν ενεργά, για τη βελτίωση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, ζητείται:

• Η δεματοποίηση των χαρτοκιβωτίων για να μειωθεί ο όγκος τους.

• Η απόρριψη των χαρτοκιβωτίων στον μπλε κάδο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων.

• Η αποτροπή απόρριψης μη επιτρεπτών υλικών στον μπλε κάδο, ώστε να μη διαταράσσεται η ανακύκλωση.

• Η αποφυγή εγκατάλειψης υλικών ανακαίνισης, γύρω από τους κάδους, με την υποχρέωση των υπευθύνων της ανακαίνισης, να τα μεταφέρουν σε ειδικούς χώρους απόρριψης.

Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών καθαριότητας και των κατοίκων της πόλης μας, είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου, για καθαρή και οργανωμένη πόλη, με αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, (ανακυκλώσιμων και μη), αλλά και η υπεράσπιση του δημόσιου χώρου που αποτελεί τη «μεγάλη αυλή» του σπιτιού μας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



