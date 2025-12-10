Πάτρα: Εορταστικό Πρόγραμμα στο Δέντρο των Ξωτικών, με νέα θεάματα κάθε εβδομάδα

Δύο ξεχωριστά Live και μία μαγική παιδική παράσταση  10–12–14 Δεκεμβρίου

Πάτρα: Εορταστικό Πρόγραμμα στο Δέντρο των Ξωτικών, με νέα θεάματα κάθε εβδομάδα
10 Δεκ. 2025 17:00
Pelop News

Μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων, το Δέντρο των Ξωτικών ξεκινά το εορταστικό του πρόγραμμα φιλοξενώντας ξεχωριστά θεάματα  για μικρους και μεγάλους, κάθε εβδομάδα!

Για αυτην την εβδομάδα, από 10, 12 και 14 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Πάτρας φιλοξενεί δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές και ένα εντυπωσιακό παιδικό show που θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 21:00: Queen & The Soul Live

Οι Queen & The Soul, ένα multi-instrumental ντουέτο, μεταμορφώνουν τη σκηνή σε ένα ατμοσφαιρικό σύμπαν ηλεκτρονικών ήχων, πολυφωνίας και δημιουργικού αυτοσχεδιασμού.

Η Ελένη Σπυράτου (φωνή, live loops, φλογέρα, καλίμπα, κρουστά) και ο Ανδρέας Προύντζος (ηλεκτρική κιθάρα, loops & effects) συνδυάζουν ηλεκτρονικό ήχο με οργανικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα ambient ηχοτοπίο που μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή.

Μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρονική μαγεία, ατμόσφαιρα και μουσικά ταξίδια.

Πάτρα: Εορταστικό Πρόγραμμα στο Δέντρο των Ξωτικών, με νέα θεάματα κάθε εβδομάδα

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 20:30– Aladala Band Live

Η σκηνή του Δέντρου… ανάβει!
Οι Aladala Band επιστρέφουν με ένα ξέφρενο μουσικό πάρτι που ενώνει δεκαετίες, ρυθμούς και αγαπημένες επιτυχίες από την ελληνική δισκογραφία.

Από θρυλικές διασκευές των ’60s μέχρι τα λατρεμένα hits των ’90s και ’00s, η μπάντα μπλέκει disco, pop, latin και rock σε μια εκρηκτική μουσική βραδιά.

Μέλη της μπάντας:
 • Χριστίνα Λιόλιου – φωνή
• Γιώργος Μαγαλιός – drums
• Θέμης Κοπαρανίδης – πλήκτρα / synth
• Χρήστος Ανυφαντής – μπάσο

Ένα live που υπόσχεται χορό, τραγούδι και ατελείωτο κέφι!

Πάτρα: Εορταστικό Πρόγραμμα στο Δέντρο των Ξωτικών, με νέα θεάματα κάθε εβδομάδα

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 12:30 & 17:30 – Μπαλονούπολη -Παιδική Παράσταση

Η αγαπημένη Μπαλονούπολη επιστρέφει και… γίνεται το 7ο Χριστουγεννιάτικο Βασίλειο!
Μια εντυπωσιακή παράσταση γεμάτη χαμόγελα, πολύχρωμα μπαλόνια, παιχνίδι και χριστουγεννιάτικη περιπέτεια.

Ένας μικρός ήρωας ταξιδεύει σε έναν μυστικό γιορτινό κόσμο με μπαλονο-δοκιμασίες, χιονισμένα πλασματάκια και έναν τεράστιο χιονο-δράκο που μόνο η μαγεία των μπαλονιών μπορεί να ξεγελάσει!

Με μουσική, χορό, μπαλονοκατασκευές και θεατρική δράση, η παράσταση ζωντανεύει κάστρα, γαλαξίες, πριγκίπισσες και χριστουγεννιάτικα όνειρα.

Ένα θέαμα που “φουσκώνει” τη φαντασία και γεμίζει την καρδιά με γιορτινή μαγεία!

Πάτρα: Εορταστικό Πρόγραμμα στο Δέντρο των Ξωτικών, με νέα θεάματα κάθε εβδομάδα

Ένα τριήμερο γεμάτο ζωή στο Δέντρο των Ξωτικών!

Σας περιμένουμε όλους στον Πολυχώρο 5 ΕΨΙΛΟΝ για τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, παραμύθι και γιορτινή διάθεση.

 

Τιμή Εισόδου 3€
Όλα τα θεάματα και οι θεματικές δράσεις εντός του πάρκου είναι δωρεάν.

Περίοδος Λειτουργίας

21 Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026
Ώρες: 10:00 – 23:00
Πολυχώρος 5 ΕΨΙΛΟΝ, Πάτρα
Ηρ. Πολυτεχνείου & Αιγύπτου 1

τηλ.  6976552257,  www.dentroxotikon.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ