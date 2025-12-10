Πάτρα: Εορταστικό Πρόγραμμα στο Δέντρο των Ξωτικών, με νέα θεάματα κάθε εβδομάδα

Μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων, το Δέντρο των Ξωτικών ξεκινά το εορταστικό του πρόγραμμα φιλοξενώντας ξεχωριστά θεάματα για μικρους και μεγάλους, κάθε εβδομάδα!

Για αυτην την εβδομάδα, από 10, 12 και 14 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Πάτρας φιλοξενεί δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές και ένα εντυπωσιακό παιδικό show που θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 21:00: Queen & The Soul Live

Οι Queen & The Soul, ένα multi-instrumental ντουέτο, μεταμορφώνουν τη σκηνή σε ένα ατμοσφαιρικό σύμπαν ηλεκτρονικών ήχων, πολυφωνίας και δημιουργικού αυτοσχεδιασμού.

Η Ελένη Σπυράτου (φωνή, live loops, φλογέρα, καλίμπα, κρουστά) και ο Ανδρέας Προύντζος (ηλεκτρική κιθάρα, loops & effects) συνδυάζουν ηλεκτρονικό ήχο με οργανικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα ambient ηχοτοπίο που μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή.

Μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρονική μαγεία, ατμόσφαιρα και μουσικά ταξίδια.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 20:30– Aladala Band Live

Η σκηνή του Δέντρου… ανάβει!

Οι Aladala Band επιστρέφουν με ένα ξέφρενο μουσικό πάρτι που ενώνει δεκαετίες, ρυθμούς και αγαπημένες επιτυχίες από την ελληνική δισκογραφία.

Από θρυλικές διασκευές των ’60s μέχρι τα λατρεμένα hits των ’90s και ’00s, η μπάντα μπλέκει disco, pop, latin και rock σε μια εκρηκτική μουσική βραδιά.

Μέλη της μπάντας:

• Χριστίνα Λιόλιου – φωνή

• Γιώργος Μαγαλιός – drums

• Θέμης Κοπαρανίδης – πλήκτρα / synth

• Χρήστος Ανυφαντής – μπάσο

Ένα live που υπόσχεται χορό, τραγούδι και ατελείωτο κέφι!

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 12:30 & 17:30 – Μπαλονούπολη -Παιδική Παράσταση

Η αγαπημένη Μπαλονούπολη επιστρέφει και… γίνεται το 7ο Χριστουγεννιάτικο Βασίλειο!

Μια εντυπωσιακή παράσταση γεμάτη χαμόγελα, πολύχρωμα μπαλόνια, παιχνίδι και χριστουγεννιάτικη περιπέτεια.

Ένας μικρός ήρωας ταξιδεύει σε έναν μυστικό γιορτινό κόσμο με μπαλονο-δοκιμασίες, χιονισμένα πλασματάκια και έναν τεράστιο χιονο-δράκο που μόνο η μαγεία των μπαλονιών μπορεί να ξεγελάσει!

Με μουσική, χορό, μπαλονοκατασκευές και θεατρική δράση, η παράσταση ζωντανεύει κάστρα, γαλαξίες, πριγκίπισσες και χριστουγεννιάτικα όνειρα.

Ένα θέαμα που “φουσκώνει” τη φαντασία και γεμίζει την καρδιά με γιορτινή μαγεία!

Ένα τριήμερο γεμάτο ζωή στο Δέντρο των Ξωτικών!

Σας περιμένουμε όλους στον Πολυχώρο 5 ΕΨΙΛΟΝ για τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, παραμύθι και γιορτινή διάθεση.

Τιμή Εισόδου 3€

Όλα τα θεάματα και οι θεματικές δράσεις εντός του πάρκου είναι δωρεάν.

Περίοδος Λειτουργίας

21 Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026

Ώρες: 10:00 – 23:00

Πολυχώρος 5 ΕΨΙΛΟΝ, Πάτρα

Ηρ. Πολυτεχνείου & Αιγύπτου 1

τηλ. 6976552257, www.dentroxotikon.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



