Πάτρα: Επανήλθε το ρεύμα στην Αγυιά

Επανήλθε πριν από λίγο το ρεύμα στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα, όπου είχε διακοπή μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Η έκρηξη προκάλεσε άμεσο μπλακ άουτ σε μεγάλο τμήμα του Αρκτικού τομέα της πόλης, αφήνοντας εκατοντάδες νοικοκυριά και καταστήματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο επαναφοράς της ηλεκτροδότησης.

