Πάτρα: Επανήλθε το ρεύμα στην Αγυιά

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον αρκτικό τομέα της Πάτρας

Πάτρα: Επανήλθε το ρεύμα στην Αγυιά
03 Δεκ. 2025 21:21
Pelop News

Επανήλθε πριν από λίγο το ρεύμα στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα, όπου είχε διακοπή μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Η έκρηξη προκάλεσε άμεσο μπλακ άουτ σε μεγάλο τμήμα του Αρκτικού τομέα της πόλης, αφήνοντας εκατοντάδες νοικοκυριά και καταστήματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο επαναφοράς της ηλεκτροδότησης.

 

