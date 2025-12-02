Πάτρα: Επιχείρηση «καθαρή νύχτα», σαρωτικοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ μήνυμα σε κυκλώματα

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει δεκάδες εξορμήσεις

Πάτρα: Επιχείρηση «καθαρή νύχτα», σαρωτικοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ μήνυμα σε κυκλώματα Δεκάδες εξορμήσεις σε νυχτερινά σημεία διασκέδασης
02 Δεκ. 2025 10:10
Pelop News

Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη, με εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόμενους να συνδέονται με αυτήν. Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένει ένας χώρος όπου παραβατικές συμπεριφορές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, λόγω του οικονομικού αντικειμένου, δημιουργώντας ανησυχία σε επαγγελματίες και πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η Ασφάλεια Πατρών έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ επιχειρησιακό πλάνο, με συνεχείς ελέγχους και στοχευμένες κινήσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων.

Διαβάστε επίσης: Εφοδοι της Αστυνομίας στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας: Φρένο στην ασυδοσία

Στο επίκεντρο αυτών των παράνομων ενεργειών βρίσκονται περιστατικά οπλοφορίας, διακίνησης ναρκωτικών και πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα, δεκάδες εξορμήσεις σε νυχτερινά σημεία διασκέδασης, εξετάζοντας τόσο τους υπεύθυνους των καταστημάτων όσο και τους εργαζόμενους στην είσοδο, καθώς και θαμώνες. Τα περιστατικά που έχουν εντοπισθεί το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνουν ότι η παραβατικότητα γύρω από τη διασκέδαση παραμένει υπαρκτή και απαιτεί συστηματική αντιμετώπιση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον και σε ένα άλλο, πιο σύνθετο μέτωπο. Στο πλαίσιο μιας συνολικότερης έρευνας, εξετάζονται πληροφορίες που αφορούν επανεμφάνιση κυκλωμάτων «προστασίας» τα οποία φέρονται να εκβιάζουν επιχειρηματίες της Πάτρας. Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν φτάσει στην Ασφάλεια, άτομα ζητούν χρηματικά ποσά για να εξασφαλίσουν «ομαλή λειτουργία» των καταστημάτων, δηλαδή την αποφυγή προβλημάτων που οι ίδιοι υποτίθεται ότι μπορούν να προκαλέσουν ή να αποτρέψουν. Η παρουσία τέτοιων πρακτικών, αν επιβεβαιωθεί, απειλεί ευθέως τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ηδη έχει διαμορφωθεί μια σαφής χαρτογράφηση του τοπίου. Πληροφορίες διασταυρώνονται, πρόσωπα και διασυνδέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ακόμα και άτομα που δεν είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν και οι αρμόδιοι αξιωματικοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να οδηγήσουν αυτή την έρευνα σε βάθος. Η προστασία των επαγγελματιών αποτελεί προτεραιότητα, καθώς πολλοί εξ αυτών φοβούνται να καταγγείλουν εκβιασμούς, συνήθως από ανησυχία για αντίποινα.

Η Ασφάλεια Πατρών δηλώνει ότι η προσπάθεια δεν είναι προσωρινή. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, ειδικά ενόψει της περιόδου αυξημένης επισκεψιμότητας λόγω εορτών και του πατρινού καρναβαλιού. Εκεί, η παρουσία της Αστυνομίας αναμένεται να είναι εκτεταμένη, καθώς το πλήθος και η ένταση της διασκέδασης δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες για παρανομία.

Το στοίχημα είναι ξεκάθαρο: η Πάτρα αξίζει μια νύχτα χωρίς σκιές. Μια διασκέδαση ασφαλή και απαλλαγμένη από κυκλώματα που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την οικονομική δραστηριότητα για ίδιο όφελος. Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών θα δείξουν αν η πόλη μπορεί να προστατεύσει αυτό που αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Μαδρίτη: Η «φωτεινή» πρωτεύουσα, τι να δείτε
11:21 Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»
11:15 Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
11:12 Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»
11:10 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα
11:10 Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
11:08 Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
11:04 Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα
11:03 Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο
10:56 Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας
10:55 Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
10:50 Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ
10:49 Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ
10:47 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
10:43 Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
10:38 Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη
10:30 Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
10:30 Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
10:27 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο
10:21 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ