Πάτρα: Επιχείρηση «καθαρή νύχτα», σαρωτικοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ μήνυμα σε κυκλώματα

Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη, με εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόμενους να συνδέονται με αυτήν. Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένει ένας χώρος όπου παραβατικές συμπεριφορές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, λόγω του οικονομικού αντικειμένου, δημιουργώντας ανησυχία σε επαγγελματίες και πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η Ασφάλεια Πατρών έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ επιχειρησιακό πλάνο, με συνεχείς ελέγχους και στοχευμένες κινήσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων.

