Πάτρα: Επικίνδυνες λακκούβες και πυκνή βλάστηση γύρω από την πλατεία Λάγγουρα

Μια εικόνα που κάθε άλλο παρά φιλική προς τον πολίτη είναι αυτή που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής του Λάγγουρα και απέστειλε στο pelop.gr. Σε βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού, ο συμπολίτης παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους γύρω από την πλατεία Λάγγουρα, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα που απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, οι δρόμοι της περιοχής έχουν μετατραπεί σε παγίδες για οδηγούς και μοτοσικλετιστές. Οι λακκούβες είναι βαθιές και εκτείνονται σε μεγάλο μήκος, σε σημείο που –όπως αναφέρει ο κάτοικος– μπορούν εύκολα να προκαλέσουν σκίσιμο ελαστικών ή ακόμα και απώλεια ελέγχου του οχήματος. Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την πυκνή βλάστηση που έχει μεγαλώσει ανεξέλεγκτα στα πεζοδρόμια και στις άκρες του δρόμου, δυσχεραίνοντας την ορατότητα και τη διέλευση.

Κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ καιρό και ζητούν από τον Δήμο Πατρέων να προχωρήσει σε άμεσες εργασίες αποκατάστασης, προκειμένου να αποτραπούν ατυχήματα και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

