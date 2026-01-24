Πάτρα: Επιστρέφει η διάλεξη «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Μετά την αναβολή λόγω κακοκαιρίας, η διάλεξη του ερευνητικού κύκλου για την παλαμική ποίηση πραγματοποιείται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», με ομιλητές μέλη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλη έκθεση αρχειακών τεκμηρίων.

24 Ιαν. 2026 13:12
Pelop News

Η σειρά διαλέξεων «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», που συνδιοργανώνουν η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συνεχίζεται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, στον χώρο της Στέγης Γραμμάτων στην Πάτρα.

Η εκδήλωση, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου αλλά αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών, εντάσσεται στον ερευνητικό κύκλο που είναι αφιερωμένος στην παλαμική ποίηση και στη διαχρονική της επίδραση στην ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία.

Στο πλαίσιο της διάλεξης θα μιλήσουν μέλη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, θα αναπτύξει το θέμα «Ο Κωστής Παλαμάς ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής», φωτίζοντας τον ρόλο του ποιητή ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην ελληνική και τη διεθνή πνευματική παραγωγή.

Ακολούθως, ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, θα παρουσιάσει την ομιλία «“Ένας νέος παγκόσμιος ποιητής”. Η πρώτη μετάφραση της “Ασάλευτης Ζωής” στο Harvard (1919)», αναδεικνύοντας τη διεθνή πρόσληψη του έργου του Παλαμά και τη σημασία της πρώιμης αγγλόφωνης μετάφρασής του.

Παράλληλα με τη διάλεξη, στον ίδιο χώρο συνεχίζεται η έκθεση με τίτλο «Οι Δίαυλοι», η οποία είναι αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα να παρουσιάζεται ως κομβικό σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση. Τα εκθέματα προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρίες και ιδιωτικές συλλογές, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην ιστορία της επικοινωνίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Η διάλεξη και η έκθεση συνθέτουν μια ενιαία πολιτιστική εμπειρία, που συνδέει τη λογοτεχνική δημιουργία του Κωστή Παλαμά με τα δίκτυα ιδεών και επικοινωνίας που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, με την Πάτρα στο επίκεντρο αυτής της ιστορικής και πνευματικής διαδρομής.

