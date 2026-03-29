Πάτρα: Εργασίες πυρασφάλειας στο νέο Δημαρχείο – Δρομολογείται η ολοκλήρωση του κτιρίου

29 Μαρ. 2026 15:00
Pelop News

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση βασικών υποδομών στο νέο Δημαρχείο της Πάτρα, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο του παλιού Αρσακείου Πατρών στην οδό Μαιζώνος. Αν και στο κτίριο λειτουργούν εδώ και πολλούς μήνες οι υπηρεσίες και η διοίκηση του Δήμου, εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη των λειτουργιών του.

Συγκεκριμένα, «κομμάτια του παζλ» που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι η διαμόρφωση των δύο αιθουσών που προορίζονται για τη φιλοξενία των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και μιας επιπλέον αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Οι χώροι αυτοί αναμένεται να καλύψουν ανάγκες τόσο διοικητικές όσο και πολιτιστικές, δίνοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας ημερίδων, εκδηλώσεων, αλλά και ενός μικρού θεάτρου περίπου 200 θέσεων.

Οι μελέτες για τη χωροταξία και τη λειτουργική αξιοποίηση των αιθουσών έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο η υλοποίηση των έργων καθυστέρησε το προηγούμενο διάστημα, κυρίως λόγω χρηματοδοτικών περιορισμών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου θα διαμορφωθεί με σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου, διατηρώντας τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε οι αίθουσες θα δοθούν προς χρήση, θεωρείται ιδιαίτερα θετική εξέλιξη η δρομολόγηση των απαραίτητων έργων πυρασφάλειας και υποδομών, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση πρόσθετων μέτρων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών για το νέο Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 252.588 ευρώ (με ΦΠΑ). Η διαδικασία προβλέπει την ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, ενώ οι προσφορές θα κατατίθενται από τις 31 Μαρτίου έως τις 22 Απριλίου. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκτεταμένες εργασίες, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων με πυράντοχες θύρες και υαλοστάσια, δημιουργία πυράντοχων διαχωριστικών, ανακατασκευή της κεντρικής μαρμάρινης σκάλας και βελτιώσεις για την ασφαλή κυκλοφορία και εκκένωση του κτιρίου.

Παράλληλα, προβλέπονται αναβαθμίσεις στο σύστημα πυρόσβεσης, στην υδροδότηση, στη σήμανση και στον φωτισμό ασφαλείας, καθώς και επέκταση του συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS).

Η εκκίνηση των συγκεκριμένων έργων σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση του νέου Δημαρχείου καθώς θα πληροί τους σύγχρονους κανόνες πυρασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ