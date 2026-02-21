Πάτρα: Ετσι δρούσε το κύκλωμα του παράνομου στοιχηματισμού – Και «στρατολόγηση» προσώπων

Ερευνες για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στον παράνομο στοιχηματισμό και σε άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποιεί η ΕΛΑΣ, καθώς θεωρείται εξαιρετικά πιθανό τα μέλη της να είχαν απλώσει δίχτυα και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Στην ογκωδέστατη δικογραφία που σχηματίστηκε περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος δράσης της συγκεκριμένης ομάδας των 43 ατόμων, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν υπό συγκεκριμένη δομή και με διακριτούς ρόλους. Αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης θεωρούνται έξι άτομα. Πρόκειται για πρόσωπα που σχετίζονται με διάφορους τρόπους με τη νύχτα, καθώς και για δύο άτομα που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στο εμπόριο. Οι αρχηγοί, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνοι που χρηματοδοτούσαν την οργάνωση, προκειμένου να αποκομίζουν σίγουρα κέρδη μέσω στοιχηματικών τεχνασμάτων σε διάφορες εταιρείες, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 1.000 λογαριασμούς παικτών, για τους οποίους είχαν στη διάθεσή τους πλήρη ψηφιακά στοιχεία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για κάθε λογαριασμό κατέβαλλαν από 150 έως 300 ευρώ.

Την ανεύρεση των ατόμων στα οποία ανήκαν οι λογαριασμοί αναλάμβαναν οι «στρατολογητές», οι οποίοι αριθμούν περίπου δέκα άτομα. Μάλιστα, είχαν ανθρώπους σχεδόν σε κάθε καταυλισμό της Αχαΐας, προκειμένου να προσεγγίζουν κατοίκους και, έναντι αμοιβής, να χρησιμοποιούν τα στοιχεία τους για τη δημιουργία λογαριασμών. Στον κεντρικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν καλά την υπόθεση, βρίσκονταν και οι διαχειριστές. Πρόκειται για περίπου 25 άτομα, τα οποία δημιουργούσαν τους λογαριασμούς με τα εξαγορασμένα στοιχεία και στη συνέχεια τοποθετούσαν στοιχήματα σε διάφορες εταιρείες, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν κέρδος.

Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Αστυνομία δείχνουν ότι η οργάνωση είχε σαφή δομή και εφοδιαστική αλυσίδα, με τα αρχηγικά μέλη να ασκούν έλεγχο στα κατώτερα στελέχη. Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν προκύπτει ότι τα μέλη λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, όπως για παράδειγμα η χρήση κωδικών λέξεων ή φράσεων, ενώ έντονα είναι και τα ηλεκτρονικά ίχνη που έχει εντοπίσει η Ασφάλεια Πατρών.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα την παραδώσει στον ανακριτή, προκειμένου να κληθούν οι κατηγορούμενοι σε απολογία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, καθώς πρόκειται για οικονομικό έγκλημα. Οσον αφορά τα πρόσωπα που παραχώρησαν τα στοιχεία τους έναντι αμοιβής για τη δημιουργία λογαριασμών, ενδέχεται να καταστούν κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί παιγνίων, η οποία μπορεί να επισύρει ποινή έως και δύο έτη φυλάκισης.

