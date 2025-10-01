Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών με «ειδικότητα» στα σούπερ μάρκετ

Ιδιαίτερη αδυναμία στα σούπερ μάρκετ φαίνεται πως είχε η σπείρα των διαρρηκτών που δρούσε μεθοδικά από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Πάτρα και την Αμαλιάδα, μέχρι που εντοπίστηκε από την Ασφάλεια Πατρών έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις των μελών, καταγράφοντας τον τρόπο δράσης τους και συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία οδήγησαν τελικά στην εξάρθρωση της ομάδας.

Από τα πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα δύο έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Ανάμεσα σε αυτούς, σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκεται και ένας δραπέτης των φυλακών ανηλίκων Βόλου.

Οι δράστες φαίνεται πως είχαν συγκροτηθεί με σαφή καταμερισμό ρόλων, επιδιώκοντας να χτυπούν σε ώρες που δεν θα κινούνταν υποψίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης τους ήταν ένα βράδυ του Αυγούστου, όταν μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να «χτυπήσουν» δύο διαφορετικά υποκαταστήματα μεγάλης πατρινής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η πρώτη διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου και η δεύτερη ακολούθησε περίπου τρεις ώρες αργότερα, με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Οι κακοποιοί προσέγγιζαν τα καταστήματα με ΙΧ αυτοκίνητο, παραβίαζαν με αιχμηρό αντικείμενο τις κεντρικές πόρτες και έμπαιναν μέσα με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κουκούλες και γάντια ώστε να αποφύγουν την αναγνώριση και να μην αφήσουν αποτυπώματα.

Στην πρώτη περίπτωση αφαίρεσαν μικρές ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ στη δεύτερη άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ από ταμειακή μηχανή. Από την ομάδα, οι τρεις συμμετείχαν ενεργά στις διαρρήξεις, ενώ οι δύο παρέμεναν σε καίρια σημεία ως «τσιλιαδόροι». Μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων απομακρύνονταν γρήγορα και έβρισκαν καταφύγιο σε καταυλισμούς στην ευρύτερη περιοχή, πιστεύοντας ότι έτσι θα παραπλανούσαν την Αστυνομία.

Η δράση τους, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο σε σούπερ μάρκετ. Στόχοι έγιναν και καταστήματα εστίασης, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, όταν το προσωπικό είχε αποχωρήσει και η φύλαξη ήταν ελλιπής. Συνολικά, οι Αρχές τούς συνδέουν με 17 διαφορετικές περιπτώσεις διαρρήξεων, από τις οποίες η λεία τους ανέρχεται σε 22.000 ευρώ σε μετρητά και αντικείμενα αξίας 9.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εκτιμούν ότι η σπείρα σχεδίαζε νέες επιθέσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστεία και κλοπές.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε προχθές το μεσημέρι και χθες το πρωί, στην Πάτρα και στην Αμαλιάδα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ληστεία και διακεκριμένες κλοπές.

Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές σε βάρος δυο ημεδαπών ανδρών, συνεργών των συλληφθέντων, καθώς και δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 διέπραξαν -16- κλοπές (-13- τετελεσμένες – -3- απόπειρες), σε καταστήματα, σε μηχάνημα έργων στην Πάτρα, σε επιχείρηση στην Αμαλιάδα, καθώς και σε βάρος μιας γυναίκας, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά περίπου -23.000- ευρώ, καθώς και αντικείμενα (υδραυλική σφύρα, μίκτη και κονσόλα μουσικής, 14 κινητά τηλέφωνα, έγγραφα και άλλα), η αξία των οποίων ξεπερνά τις -9.100- ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση επίσης προέκυψε ότι ο ένας συλληφθείς στις 12-01-2024 το βράδυ στην Πάτρα, με ένα ακόμα άγνωστο δράστη, επιβιβάστηκαν σε δημόσιας χρήσεως επιβατηγό αυτοκίνητο και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατά την άφιξή τους με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν τον οδηγό και του αφαίρεσαν -160- ευρώ και ένα ρολόι.

Ως προς την μεθοδολογία, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με σκοπό την διάπραξη κλοπών.

Οι κατηγορούμενοι μετέβαιναν στα καταστήματα – στόχους κυρίως βραδινές ώρες, φορώντας κουκούλες και γάντια, ενώ για την διαφυγή τους από τους τόπους τέλεσης των κλοπών χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στους συλληφθέντες καθώς και σε έρευνα σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένα ένδυμα, ενώ κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

