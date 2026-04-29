Πάτρα: Φωτιά πίσω από το «Νοσημάτων Θώρακος» – Ισχυρή δύναμη ελέγχει την κατάσταση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γηροκομείου, πίσω από το νοσοκομείο «Θώρακος», στην Πάτρα, με κατεύθυνση προς το Λυκοχώρο.

Στο σημείο έσπευσαν επτά οχήματα της Πυροσβεστικής, δύο πεζοπόρα τμήματα, καθώς και αστυνομική δύναμη, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο.

Οι δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά, λόγω της εγγύτητας με κατοικημένες περιοχές αλλά και υγειονομικές δομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η φωτιά έκαψε μικρή δασική έκταση με τους πυροσβέστες να ελέγχουν την κατάσταση και να σβήνουν έγκαιρα τις φλόγες.

