Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε λίγο έξω από την Πάτρα, όπου φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρήνης, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα για την κατάσβεση.
Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι στην Κρήνη, έξω από την Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και πήρε γρήγορα διαστάσεις.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί η επέκτασή της.
Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία της εποχής αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News