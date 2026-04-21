Πάτρα: Για ποιους λόγους αντιδρά ο Δήμος για το master plan του λιμανιού

Ετοιμη για νέα μεγάλη διαμάχη είναι η δημοτική αρχή της Πάτρας καθώς σε χθεσινή της ανακοίνωση βάλλει κατά του υπουργείου Ναυτιλίας αλλά και τοπικών παραγόντων για το Master Plan του Λιμένα Πατρών, για το οποίο εκδόθηκε ΦΕΚ 36 σελίδων την περασμένη εβδομάδα που ουσιαστικά εγκρίνει την εκτέλεση του σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί για το νέο λιμάνι της πόλης αλλά και τη βόρεια λιμενολεκάνη από την Αγίου Νικολάου έως την πύλη 7 του παλιού λιμανιού.

Η δημοτική αρχή προανήγγειλε πως το θέμα θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, ενώ θα πραγματοποιηθούν και κατά τόπους συσκέψεις με συλλόγους και φορείς για να αποφασιστούν ενδεχόμενες κινητοποιήσεις.

Κυριότεροι λόγοι για τη σφοδρή αντίδραση της δημοτικής αρχής είναι η γνωστή απαίτηση για απόδοση του βόρειου λιμένα στο Δήμο, ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης, ενώ επιπλέον στο Δήμο αντιδρούν και σε μία πρόβλεψη για «προσωρινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων και λοιπών απαιτούμενων προϊόντων και υλικών».

Η χθεσινή ανακοίνωση αναφέρει πως το ΦΕΚ επιβεβαιώνει όσα καταγγέλλονταν το προηγούμενο διάστημα αλλά και πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εις βάρος της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το σχόλιο της δημοτικής αρχής, «οι μάσκες έπεσαν» μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, καθώς αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις όσων εμπλέκονται στη διαχείριση του λιμένα. Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι «η αλήθεια δεν χρειάζεται φτιασιδώματα», κατηγορώντας ευθέως τους δανειστές και τους διοικούντες στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ότι επιχειρούν να αποκρύψουν κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού. Οπως τονίζεται, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι επιλογές που προωθούνται εξυπηρετούν τα συμφέροντα οικονομικών παραγόντων, σε αντίθεση με τις ανάγκες και την ασφάλεια των πολιτών.

Σε επίπεδο επόμενων ενεργειών, η δημοτική αρχή ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε κύκλο συσκέψεων και συναντήσεων με φορείς της πόλης, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινή στάση απέναντι στις εξελίξεις. Παράλληλα, προγραμματίζεται ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με αποκλειστικό αντικείμενο τη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, αλλά και το ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης, το οποίο παραμένει ανοιχτό και συνδέεται άμεσα με τον συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή.

Το θέμα του λιμένα Πατρών αναμένεται να αποτελέσει πεδίο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα, καθώς το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τεχνικές ή αναπτυξιακές επιλογές, αλλά τον ίδιο τον χαρακτήρα της πόλης και το μέλλον των πολιτών της.

