Πάτρα – Γυμνάσιο Ρίου: Έριξαν δυναμιτάκι στο σχολείο! – Ευχαριστήριο της Διευθύντριας στην ΕΛΑΣ

Σοβαρό και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο, όταν άγνωστοι πέταξαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό αντικείμενο (“δυναμιτάκι”) κάτω από πόρτα σχολικού χώρου, την ώρα που μαθητές βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Η έκρηξη προκάλεσε τον τραυματισμό μαθητών και αναστάτωση σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Η άμεση κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ήταν καθοριστική, καθώς η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο, παρενέβη με υπευθυνότητα και ανέλαβε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του συμβάντος και την προστασία των μαθητών.

Τις θερμές της ευχαριστίες προς την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εκφράζει η Διεύθυνση του Γυμνασίου, μετά την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της Αστυνομίας σε ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό που σημειώθηκε σε βάρος του σχολείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μαθητές του σχολείου βρέθηκαν στο επίκεντρο επικίνδυνης ενέργειας, όταν αυτοσχέδιο εκρηκτικό αντικείμενο (“δυναμιτάκι”) ρίχτηκε κάτω από πόρτα σχολικού χώρου. Το περιστατικό προκάλεσε τον τραυματισμό μαθητών και ισχυρό κλονισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, δημιουργώντας κλίμα φόβου και ανησυχίας.

Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας συνέβαλε καθοριστικά:

Στην προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των μαθητών.

Στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Στην αποτροπή επανάληψης ανάλογων επικίνδυνων πράξεων στο μέλλον.

Όπως σημειώνει η Διεύθυνση, η παρέμβαση των αστυνομικών υπήρξε κρίσιμη για τη στήριξη ενός σχολείου που βρέθηκε στη θέση του θύματος, εξασφαλίζοντας ότι η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί σε ασφαλείς και προστατευμένες συνθήκες.

Κλείνοντας, η Διευθύντρια του σχολείου, Δρ. Αλεξάνδρα Ι. Θεοδώρου, αναφέρει:

«Σας ευχαριστούμε θερμά για τον επαγγελματισμό, την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα που επιδείξατε».

