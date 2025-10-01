Πάτρα: Η δημοτική Αρχή στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις

Η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής της Πάτρας αναφέρει:

Η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, συμμετείχε σήμερα στην συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου, ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα για τη 13ωρη δουλειά, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους. Απαίτησε μαζί με τα συνδικάτα, την απόσυρση του νομοσχεδίου, 5νθήμερη 7ωρη εργασία με αυξήσεις στους μισθούς, ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και την κατάργηση όλων των νόμων που καταργούν το 8ωρο και επιβάλουν την διαρκή ευελιξία.

Με τα εργατικά «ατυχήματα» να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, τα ωράρια λάστιχο και τους μισθούς που δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, το νέο νομοσχέδιο θέλει εργαζόμενους που θα δουλεύουν 13 ώρες, σκλάβους, που δεν θα ξεκουράζονται, δεν θα βλέπουν τα παιδιά τους, δεν θα έχουν ζωή.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε σκλάβοι, ούτε μηχανές, γι αυτό και απαιτούν το νομοσχέδιο, που η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως «εκσυγχρονισμό» και ότι δήθεν το 13ωρο θα εφαρμόζεται εφόσον το επιθυμεί ο εργαζόμενος, να αποσυρθεί άμεσα.

