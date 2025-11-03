Πάτρα: «Η Ελλάδα πεθαίνει. Ενισχύστε την οικογένεια» – Γιορτή Πολυτέκνων με ουσιαστικά μηνύματα

Σε μία ακόμα διαπίστωση για την Ελλάδα που αργοπεθαίνει πληθυσμιακά, προέβη το πολιτικό σύστημα της χώρας μας με αφορμή τον προχθεσινό εορτασμό των Αγίων Τερέντιου και Νεονίλλη και των επτά τέκνων τους, οι οποίοι είναι προστάτες των πολυτέκνων.

Πέραν όμως της διαπίστωσης, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν απαντούν στο πρόβλημα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι η απόκτηση ενός παιδιού συνεχίζει να επιδοτείται μόλις με το ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ η απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με το ποσό των 9.000 ευρώ.

Κι αυτό συμβαίνει όταν ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2025 ανέρχεται σε περίπου 9.938.844 άτομα, με ετήσια μεταβολή περίπου -1,08%. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν τη διαρκή μείωση του πληθυσμού της χώρας.

Μείωση η οποία ήταν έντονη τη φετινή χρονιά στις σχολικές αίθουσες και στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, τη σχολική χρονιά 2025-2026, τα πρωτάκια ήταν λιγότερα από 71.200. Στη σχολική χρονιά 2010-2011 στη μνημονιακή Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 115.000 παιδιά. Σε μία δεκαπενταετία χάθηκαν πάνω από 1.750 τάξεις. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν σε βάθος 15 ετών η μείωση των γεννήσεων συνεχιστεί στον ίδιο βαθμό, τότε οι σχολικές αίθουσες της πρώτης δημοτικού θα φιλοξενούν λιγότερους από 60.000 μαθητές.

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, όπως έχει αναδείξει πλείστες φορές ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: «Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε αγνοήσει. Χρειάζονται πολιτικές ενίσχυσης των νέων ανθρώπων, της οικογένειας και των παιδιών. Ξέρετε, όταν κλείνουν σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία, αυτό το φαινόμενο μετά από λίγα χρόνια μεταφέρεται στο πανεπιστήμιο. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι περίπου σε 10 με 15 χρόνια από τώρα θα έχουμε 80.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και οι υποψήφιοι θα είναι γύρω στους 50.000. Καταλαβαίνετε ότι 30.000 θέσεις θα μείνουν κενές στα ελληνικά πανεπιστήμια και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε όσο είναι καιρός».

Η πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας Αναστασία Μανωλοπούλου, η οποία εκπροσωπεί περί τις 10.000 πολύτεκνες οικογένειες, μας σημειώνει ότι η χθεσινή γιορτή «δεν είναι απλώς θρησκευτική –είναι βαθιά ανθρώπινη και εθνική. Τιμούμε τους γονείς που, με αγάπη και κόπο, μεγαλώνουν πολλά παιδιά σε μια εποχή δύσκολη, που συχνά η Πολιτεία δείχνει να ξεχνά», υπογραμμίζοντας ότι:

«Το δημογραφικό είναι εθνικό θέμα. Η Ελλάδα μικραίνει. Οι γεννήσεις μειώνονται, οι νέοι φεύγουν, τα σχολεία αδειάζουν. Αν δεν στηριχθεί η οικογένεια και ιδιαίτερα η πολύτεκνη, δεν υπάρχει μέλλον για το έθνος. Οι πολύτεκνοι δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να αναγνωριστεί ότι στηρίζουν, με προσωπικό αγώνα και θυσίες, τη δημογραφική επιβίωση της χώρας».

Η κ. Μανωλοπούλου μας δήλωσε ότι η απάντηση στο πρόβλημα είναι η εφαρμογή δίκαιων και ρεαλιστικών λύσεων. Ενδεικτικά απαριθμεί για δίκαιη φορολογία τα εξής μέτρα:

⦁ Ο ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται με βάση τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και όχι μόνο τα τετραγωνικά.

⦁ Οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές να ισχύουν και για εισοδήματα άνω των 30.000€. Γιατί 60.000€ για μια οικογένεια 7 ατόμων δεν είναι πλούτος – είναι λίγα για πολλούς.

⦁ Κατάργηση των τεκμηρίων πολυτελούς διαβίωσης για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ενα μεγάλο αυτοκίνητο ή σπίτι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, τονίζει ότι αυτά πρέπει:

⦁ Να ανταποκρίνονται στο πλήθος των τέκνων.

⦁ Να τιμαριθμοποιούνται ετησίως, ώστε να συμβαδίζουν με το κόστος ζωής.

⦁ Κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων για τους πολυτέκνους, όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ.

⦁ Επαναφορά της τιμητικής σύνταξης πολύτεκνης μητέρας και του ειδικού επιδόματος πολυτέκνων, χωρίς αποκλεισμούς.

⦁ Γιατί η μητρότητα, ειδικά όταν είναι πολύτεκνη, είναι έργο ζωής και κοινωνικής προσφοράς.

Καταλήγοντας, υπενθυμίζει ότι: «Η πολύτεκνη οικογένεια είναι η καρδιά της Ελλάδας. Είναι η ήσυχη δύναμη που κρατά ζωντανή την ελπίδα. Ας μην τη θυμόμαστε μόνο στη γιορτή των Αγίων Προστατών της. Ας την τιμήσουμε με πολιτικές πράξεις, όχι μόνο με λόγια. Γιατί κάθε παιδί που γεννιέται είναι μια νέα ανάσα ζωής για το έθνος. Και η στήριξη των πολυτέκνων είναι στήριξη της Ελλάδας του αύριο».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



