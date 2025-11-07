Πάτρα: Η Ξερόλακκα ξανά στο μικροσκόπιο – Ανησυχία για τα καφέ ιζήματα στον ποταμό Μείλιχο

Με τις προβλέψεις της ΕΜΥ να μιλούν για νέα έντονα φαινόμενα βροχών από σήμερα το βράδυ και για όλο το σαββατοκύριακο, έρχεται ξανά στο προσκήνιο το θέμα της Ξερόλακκας και τα ιζήματα που είχαν εμφανιστεί στον ποταμό Μείλιχο το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν υπάρξει καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία.

Η Συντονιστική Ομάδα Ξερόλακκας με επιστολή διαμαρτυρίας στον Δήμο, όσο και στην Περιφέρεια, έχει ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με την προέλευση των ιζημάτων και του καφέ χρωματισμού του νερού, χωρίς όμως ακόμα να έχουν πάρει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής της Ξερόλακκας, Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει ίδια, παρά τις καταγγελίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. «Το μόνο που έχουμε ακούσει από τη δημοτική αρχή είναι ότι έχουν βουλώσει κάποια φρεάτια και για αυτό βγήκαν τα ιζήματα στον Μείλιχο. Από την πλευρά μας δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια. Εχουμε πάρει δείγματα από το νερό και περιμένουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το εργαστήριο στο οποίο τα στείλαμε. Αν δούμε ότι το νερό είναι ακατάλληλο, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους και για τις γειτονικές καλλιέργειες, τότε εξετάζουμε το ενδεχόμενο να κινηθούμε και νομικά. Επιπλέον, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να οργανώσουμε και κινητοποίηση διαμαρτυρίας για να βρεθεί μια λύση και να μη βγαίνουν περίεργα ιζήματα στο ΧΥΤΑ».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Από την πλευρά του Δήμου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Μιχάλης Αναστασίου, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει αναλάβει η δημοτική αρχή για την επίλυση του ζητήματος.

«Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές παρουσιάστηκαν φερτά υλικά, τα οποία προκάλεσαν φραξίματα σε ορισμένα φρεάτια, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ζημιά στην Ξερόλακκα. Το σημείο καθαρίστηκε άμεσα και, στη συνέχεια, όταν σημειώθηκαν εκ νέου βροχοπτώσεις και διαπιστώσαμε την ύπαρξη νέων ιζημάτων, πραγματοποιήθηκε αυτοψία.

Σε συνεργασία με τον ΣΥΔΙΣΑ και αφού επιλύθηκαν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά ζητήματα, προχωρήσαμε σε τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε σημεία όπου είχαν εντοπιστεί βλάβες, και θεωρούμε ότι πλέον το πρόβλημα έχει επιλυθεί, ώστε να μην παρουσιαστεί ξανά διαρροή στην Ξερόλακκα.

Σε κάθε περίπτωση, θα είμαστε παρόντες για να παρακολουθούμε την κατάσταση και να προλαμβάνουμε τυχόν νέα προβλήματα. Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι το ζήτημα έχει πλέον διευθετηθεί. Υπενθυμίζουμε, άλλωστε, ότι ο Δήμος έχει ζητήσει επανειλημμένα το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας και τη μεταφορά της λειτουργίας στο Φλόκα, έργο που δυστυχώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

ΜΠΛΕΤΣΑΣ

Ενήμερη για το θέμα είναι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην οποία έχει σταλεί επιστολή καταγγελίας από κατοίκους και ζητούν διερεύνηση.

Για το ζήτημα ο αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας, τόνισε: «Εχουμε ενημερωθεί για το θέμα και σύντομα η υπηρεσία θα βρεθεί εκεί με συνεργείο για να κάνει αυτοψία για και να δούμε τι συμβαίνει. Αν για παράδειγμα, υπάρχει καμία διαρροή και τι παρέμβαση χρειάζεται».

