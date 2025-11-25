Πάτρα: Η υποδοχή με λαμπρότητα και κατάνυξη της εικόνας της Παναγίας Εσφαγμένης, ΦΩΤΟ

25 Νοέ. 2025 21:57
Με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη υποδέχτηκαν στην Πάτρα οι πιστοί την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης στην πόλη τους.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Πλήθη εὐλαβῶν Πατρέων ὑπεδέχθησαν, στο πλαίσιο τῶν Ιερῶν Πρωτοκλητείων, τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐσφαγμένης, ἀντίγραφο τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ Ἱερᾷ Μεγίστῃ Μονῇ Βατοπαιδίου, θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος.

Ἡ ὑποδοχὴ ἔγινε στὴν Πλατεῖα Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως (Ὄλγας) τὴν Κυριακὴ 23 Νοεμβρίου, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Τὸ Ἱερὸ Εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐσφαγμένης μετεφέρθη μὲ λιτανευτικὴ πομπὴ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὅπου ἐτελέσθη Δοξολογία καὶ ἐνσυνεχεῖ Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

