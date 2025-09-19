Πάτρα: Ιδιοκτήτης επιχείρησης έκοψε πέντε δέντρα στην Άνω Πόλη – Κατέθεσε μήνυση ο Δήμος

Κλιμάκιο του τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, μετά από ανώνυμη καταγγελία πολιτών για την παράνομη και αυθαίρετη κοπή πέντε δέντρων (τρεις σοφόρες και δύο μελίες) στην Άνω Πόλη, διενήργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης είχε προβεί στην πράξη αυτή. Kαταγράφηκε το περιστατικό και θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.

Για το γεγονός ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος δήλωσε: «Αυτός ο πρωτοφανής σε έκταση βανδαλισμός δέντρων ήταν και απροσδόκητος, καθώς είναι γνωστό πλέον στην πόλη από τις υποθέσεις των οδών Ελ. Βενιζέλου, Νόρμαν και Ρήγα Φεραίου, οι οποίες έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, ότι η ανοχή του Δήμου είναι μηδενική σε αυτές τις συμπεριφορές».

