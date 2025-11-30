Πάτρα: Ιδού γιατί αρνήθηκε η Γκίλφοϊλ να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Ελπιδοφόρο

Αρνητικά απάντησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κι ως εκ τούτου δεν θα παραστεί την ερχόμενη Παρασκευή στην αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η αρνητική απάντηση της κ. Γκίλφοϊλ στην Πρυτανεία ήλθε σε συνέχεια παρόμοιας απάντησης του Τούρκου πρέσβη στην Ελλάδα Τσαγαταϊ Ερτσιγιές. Τονίζεται διευκρινιστικά ότι οι προσκλήσεις στους δυο πρέσβεις εστάλησαν, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, επειδή ο κ. Ελπιδοφόρος είναι Τούρκος υπήκοος, ενώ προ μηνός περίπου έλαβε και την αμερικανική υπηκοότητα.

ΟΧΙ «ΝΟΘΕΥΣΗ»

Πάντως, οι αρνήσεις δεν ερμηνεύονται ως απαρέσκεια στο πρόσωπο του κ. Ελπιδοφόρου καθότι, ιδίως με την κ. Γκίλφοϊλ, οι σχέσεις του Αρχιεπισκόπου είναι άριστες και συχνή η επικοινωνία τους.

Απλώς, σύμφωνα με έγκυρους διπλωματικούς κύκλους, εκτιμήθηκε ότι δεν πρέπει να «νοθευτεί» ο χαρακτήρας της εκδήλωσης με αυθαίρετες αιτιάσεις, γύρω από τη συνύπαρξη της Αμερικανίδας και του Τούρκου πρέσβη. Και τούτο, διότι υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «γεωπολιτικό συναπάντημα» στην Πάτρα, με φόντο την τελετή της αναγόρευσης.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

Πάντως, στην εκδήλωση θα υποδηλωθεί εντονότατη παρουσία Εκκλησιαστικού χαρακτήρα, αφού είναι δεκάδες οι Μητροπολίτες, που έχουν αποδεχθεί την πρόκληση της Πρυτανείας. Μάλιστα, ο χρόνος που συμβαίνει αυτό κάθε άλλο παρά «ουδέτερος» κι ανύποπτος θεωρείται, αν λάβουμε υπόψη ότι ήδη συζητείται στον δημόσιο διάλογο το θέμα της διαδοχής του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου εφόσον το θέσει ο ίδιος ή έλθει το πλήρωμα του χρόνου.

ΠΡΟΚΡΙΜΑ

Εν προκειμένω, ας υπομνησθεί ότι ο κ. Ελπιδοφόρος διατηρεί αδελφική φιλία με τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, ο οποίος σε διάφορα ρεπορτάζ αναφέρεται ως συνδιεκδικητής του Αρχιεπισκοπικού θρόνου. Ως εκ τούτου, διόλου απίθανο να εκτιμηθεί ότι η παρουσία δεκάδων Μητροπολιτών στην τελετή της αναγόρευσης, ίσως και να αποτελεί προμήνυμα και πρόκριμα για τον κ. Χρυσόστομο, όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας δυναμικής υποψηφιότητας, οψέποτε ανοίξει κι επίσημα η «κούρσα» της διαδοχής του κ. Ιερώνυμου.

Στο μεταξύ, πέραν της πληθώρας Μητροπολιτών στην τελετή της αναγόρευσης, όπως εγνώσθη θα είναι ηχηρή η εκπροσώπηση προσωπικοτήτων από τον επιστημονικό, πνευματικό και επιχειρηματικό κόσμο.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

Εξάλλου, η Πρυτανεία ειδοποιήθηκε ότι η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον αρκάδα υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστα Βλάσση, ενώ το «παρών» θα δώσει επίσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης, ο αχαιός πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, η πρέσβης της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι Κατερίνα Παναγοπούλου, κ.ά.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση της αναγόρευσης του κ. Ελπιδοφόρου θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου «Οδυσσέας Ελύτης» στις 12 το μεσημέρι της προσεχούς Παρασκευής, θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα ολοκληρωθεί με ομιλία του κ. Ελπιδοφόρου, ο οποίος θ’ αναπτύξει το θέμα «Ο ρόλος της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία».

