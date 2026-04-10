Πάτρα: Ιδρύθηκε η «Αιμογένεια» – «Ο αδελφός μου περίμενε για ημέρες μια μονάδα αίματος»

«Η “Αιμογένεια” δεν ξεκίνησε ως ιδέα. Ξεκίνησε από μια στιγμή. Σε ένα νοσοκομείο στην Πάτρα, ο αδελφός μου περίμενε για ημέρες μια μονάδα αίματος. Εκεί καταλαβαίνει κανείς κάτι πολύ απλό: το αίμα δεν είναι δεδομένο. Είναι μια πράξη που περιμένει έναν άνθρωπο».

Είναι η απάντηση που μας έδωσε ο συμπολίτης μηχανικός, με διεθνή καριέρα 44 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλης Θεοδωρακάτος, όταν τον ρωτήσαμε πώς γεννήθηκε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιμογένεια». Αφορμή για την κουβέντα μας μαζί του αποτέλεσε μία πρόσκληση που μας έστειλε για εθελοντική αιμοδοσία στα τέλη του μήνα.

Ο κ. Θεοδωρακάτος είναι Αχαιός που μένει και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, αλλά συχνά επισκέπτεται την γενέτειρά του την Πάτρα, καθώς τον απασχολεί η πρόοδός της και με προσωπικές παρεμβάσεις επιχειρεί να βοηθήσει σε όποιο μέτωπο μπορεί.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιείται εθελοντικά στον τομέα της αιμοδοσίας. Οπως μας εξηγεί ο ίδιος: «Η ονομασία “Αιμογένεια” γεννήθηκε από αυτή τη σκέψη. Μία κοινότητα ανθρώπων που συνδέονται μέσα από το αίμα – μια “οικογένεια” προσφοράς. Και ίσως όχι τυχαία, η λέξη φέρνει κοντά και την “ομογένεια”, μια έννοια που με εκφράζει προσωπικά ως άνθρωπο που έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η λέξη κουβαλά και κάτι ακόμα: την έννοια της γέννησης. Γιατί μέσα από το αίμα δίνεται ξανά ζωή».

Ο σκοπός της προσπάθειας αυτής, όπως μας είπε, είναι «απλός» και προσθέτει «να φύγουμε από την αιμοδοσία της ανάγκης και να περάσουμε στην αιμοδοσία της συνείδησης. Γιατί σήμερα, πολύ συχνά, το αίμα ζητείται τη στιγμή της κρίσης, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ήδη. Η “Αιμογένεια” θέλει να συμβάλει ακριβώς σε αυτό: να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση εθελοντών, ώστε κανείς να μη χρειάζεται να περιμένει. Oχι με μεγάλα λόγια. Αλλά με απλές, ανθρώπινες πράξεις, μέσα από τοπικές δράσεις, συνεργασίες με φορείς και συνεχή παρουσία στην κοινωνία».

Η «Αιμογένεια» δίνει ραντεβού ζωής με τους πολίτες το Σάββατο 25 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, στην πλατεία Γεωργίου. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Σπύρου Λυκοθανάση, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της προσπάθειας, που έφυγε από τη ζωή πέρυσι. Το μήνυμα της δράσης είναι απλό: «Μαζί δίνουμε Ζωή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



